서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

걷기 좋은 서초, 예술의전당 앞 교통섬 철거

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강북에서는 주민들이 예산 짠다…주민참여예산위원회

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

구로구, 공무원 사칭 피해 사례 19건 확인…“주

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

영등포구 여의도 광장아파트, 49층 초역세권 랜드

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

한 척에 8억 경제효과… 제주 크루즈 80만명 온다

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

올해 2784억 경제 파급효과 기대
입국절차 간소화로 3년 만에 7배

제주 크루즈 관광이 회복 단계를 넘어 본격적인 성장 궤도에 올랐다.

제주도는 올해 크루즈 관광객이 80만명에 이를 전망이라고 20일 밝혔다. 코로나 대유행 직후인 2023년 10만명 수준에서 3년 만에 7배 이상 급증한 수치다. 지난해(75만명)보다도 5만명이 늘어난 규모다.

올해 제주에는 제주항 137회, 강정항 211회 등 총 348차례 크루즈가 입항할 예정이어서 지역경제 파급 효과가 클 것으로 기대된다. 도 분석에 따르면 승객 3000명이 탄 크루즈 1척이 기항할 경우 쇼핑과 식음료 소비, 관광 서비스, 항만 수입 등을 합쳐 약 8억 원의 경제 효과가 발생한다. 이를 기준으로 올해 기대되는 파급효과는 2784억원에 이른다.

제주 크루즈 성장의 배경으로는 승객 승하선이 가능한 준모항으로서 강정항의 역할 확대와 입국 절차 간소화가 꼽힌다. 제주항과 강정항에 무인 자동심사대 38대를 도입하면서 5000명 기준 입국 심사 시간이 150분에서 60분으로 단축될 전망이다.

전문 인력 양성도 병행된다. 제주대 관광경영학과·해양산업경찰학과에 크루즈 융합 과정을 운영하고, 전문가 특강 등 취업 연계를 강화한다. 김종수 도 해양수산국장은 “지속 가능한 크루즈 산업 생태계를 구축해 제주를 글로벌 대표 기항지로 키우겠다”고 밝혔다.


제주 강동삼 기자
2026-01-21 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

주요 정책 한눈에… ‘2026 달라지는 금천생활’

‘그냥드림’ ‘그린푸줏간’ 등 운영

안전제일 은평, 중대산업재해·시민재해 막는다

전국 첫 ISO 45001·SCC 인증 전담인력 11명… 서울 평균 4배

“홍제역 활성화·경의선 지하화… 서대문 행복 300

이성헌 구청장 신년인사회

강남, ESG 행정으로 3년간 1234억 절감

민관 협력해 지역사업 246개 해결

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr