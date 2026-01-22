재기부 이끄는 AI홍보… 해남의 성공 공식

해남군
전남 해남군은 고향사랑기부제를 통해 2023년 6억 4000여만원, 2024년 8억 4000여만원에 이어 2025년 10억 9000여만원을 모금하며 매년 성장세를 이어가고 있다. 특히 지난해에는 처음으로 10억원을 돌파하는 등 누적 25억 7000만원을 달성했다.
이 같은 성과는 해남군의 고향사랑기부제에 대한 차별화된 홍보 전략과 현장 중심의 기부 활성화, 기부자 예우 강화를 통한 재기부 유도 정책이 어우러진 결과로 분석된다.
군은 해남만의 특색을 담은 인공지능(AI) 홍보 콘텐츠를 제작해 큰 화제를 불러일으킨 데 이어 각종 지역 행사와 연계해 홍보 부스 22곳을 운영하며 기부자들이 현장에서 직접 기부에 참여할 수 있도록 했다. 아울러 타 지방자치단체·기관·단체·향우회와 협력 네트워크를 구축하고 명절과 연말 등 집중 모금을 위한 기부와 특산물 연계 협업 이벤트 등을 추진하며 참여 저변을 넓혔다.
기부자 예우 및 관리를 통한 재기부 유도도 성과를 냈다. 군은 고액 기부자에 대한 명예의 전당 운영 및 헌액식을 개최했다.
특히 지역 대표 농수특산물을 활용한 맞춤형 답례품 전략을 적극 추진했다. 답례품은 74개 업체 114개 품목으로 구성했으며 기부자 선호를 반영한 해남 캐릭터 인형 등 특화 상품을 제작해 만족도를 높였다. 군 관계자는 “앞으로도 투명한 기금 운영과 해남만의 강점을 살린 정책으로 기부자가 다시 찾는 기부제를 만들어가겠다”고 밝혔다.
해남 서미애 기자