서울Pn

검색

‘서울 전역을 운세권으로’…서울시 지하철역사 운동

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

외국인 노리는 ‘택시 바가지’… 서울, 영문 영수

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

용산구 종합행정타운 민원실, 힐링정원으로 재탄생

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

동작구, 저소득층 건강보험료 지원사업 ‘10년 연

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

홍콩 7개 기업, “수원경제자유구역에 705억원 투자하겠다”

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기
이재준 시장, “지방정부 차원의 해외기업 맞춤형 투자 패키지 준비할 것”


  •
이재준 수원시장이 21일(현지 시각) 홍콩 현지 투자유치설명회에서 참석자들과 대화를 나누고 있다. (수원시 제공)


수원특례시가 홍콩 기업들을 대상으로 마련한 수원경제자유구역 투자유치설명회에서 7개 기업이 수원경제자유구역에 705억원을 투자하겠다고 밝혔다.

21일(현지 시각) 홍콩 리츠칼튼호텔에서 열린 설명회에는 이재준 수원시장, 홍콩무역발전국 패트릭 라우 부사장, 앤드류 추이 부실장과 홍콩 현지 핀테크, 바이오, 인공지능(AI) 분야 첨단 기술 기업 25개 사의 경영진이 참석했다.

설명회는 원순호 수원시 경제자유구역추진단장의 수원경제자유구역 소개에 이어, 수원에 연구·개발(R＆D)센터를 운영 중인 ㈜레이저발테크놀러지의 앤드류 김 최고경영책임자(CEO)가 수원 투자 배경과 기업 활동의 장점을 공유했다. ㈜레이저발테크놀러지는 스마트폰 카메라에 쓰이는 레이저 젯 솔더링(미세 접합)에서 세계적 기술을 보유한 기업이다.

이날 ㈜레이저발테크놀러지(레이저 장비), 타이드트론 바이오(바이오), 케어시아(인공지능 기반 바이오) 등 총 7개 홍콩 기업이 수원시에 약 2만 5000㎡, 4800만 달러(705억원) 규모 투자의향서(LOI)를 전달했다.

수원경제자유구역 투자 의향서는 정식 계약 전에 투자에 대한 의사를 나타내는 문서다.

이 시장은 “홍콩 기업들이 수원경제자유구역의 성공을 이끌어갈 리딩기업이 돼 주길 바란다”며 “수원은 투자를 넘어, 여러분의 성장과 도약의 여정에 동행할 준비를 마쳤다”고 말했다.

이어 “수원경제자유구역에 인공지능(AI), 반도체, 바이오 등 첨단기술 연구소를 집중적으로 유치할 계획”이라며 “지방정부 차원의 해외기업 맞춤형 투자 패키지도 준비할 예정”이라고 덧붙였다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

‘문화재 보호 애환’ 송파 풍납동… 모아타운·지하도

서강석 구청장, 주민들과 대화

남산 숲길 거닐고, 명동서 빛의 축제 … 살고 싶은

김길성 중구청장

“골목상권부터 전통시장까지…” 광진구, 지역경제 활

광진사랑상품권·공공배달앱 상품권 발행… 지역 소비 촉진

서대문구 동주민센터 비전공유회…“현안 사업 쟁점 토

19일 충현·천연동 시작…27일 북가좌 1·2동까지 동별 최대 현안 사업 주제로 쟁점 토론

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr