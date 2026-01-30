‘양성평등기금’으로 여성 사회참여 돕는 강북

단체별 1개 사업에 최대 800만원
새달 13일 마감… 3월 최종 선정
서울 강북구는 양성평등 실현과 여성의 사회참여 확대, 권익 증진을 위해 총 3500만원 규모의 ‘2026년 강북구 양성평등기금 지원사업’을 공모한다고 29일 밝혔다.
지원사업의 공모 분야는 ▲양성평등 문화 확산 및 양성평등 실현 지원 ▲여성 안전 및 디지털 성범죄를 포함한 젠더폭력 예방 ▲여성의 경제활동 및 사회참여 촉진 ▲여성친화도시 조성에 기여하는 특화사업 등 4개 분야다.
신청 대상은 공고일 기준 구에 사무소를 둔 여성단체, 비영리법인 또는 비영리민간단체다. 단체별 1개 사업에만 신청할 수 있다. 사업별 지원 한도는 최대 600만원이다. 다만 여성의 취업·창업과 관련된 사업의 경우 최대 800만원까지 지원받을 수 있다.
참여를 희망하는 단체는 다음달 13일 오후 6시까지 신청서와 사업계획서 등 작성한 서류를 구청 여성가족과에 방문 접수하거나 우편, 이메일로 신청하면 된다. 구는 양성평등기금 운용심의위원회와 지방보조금관리위원회의 심의를 거쳐 3월에 최종 결과를 발표할 예정이다. 신청에 필요한 서류 종류와 세부 일정 등 자세한 내용은 구청 누리집에서 확인할 수 있다. 기타 문의 사항은 구청 여성가족과로 문의하면 된다.
구 관계자는 “여성의 경제적 자립과 사회 참여 확대는 지역 발전의 핵심 동력”이라며 “이번 지원사업이 여성들의 취업과 창업을 돕는 실질적인 디딤돌이 되길 기대하며, 역량 있는 단체들의 적극적인 참여를 바란다”고 말했다.
송현주 기자