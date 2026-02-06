서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

서울, 어린이집 방문 건강관리 서비스 확대

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

산책길이 갤러리로… 일상 속 노원의 문화 나들이

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울 중구, 주민 일상 지킬 ‘설 명절 종합대책’

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

인공지능 시대 맞춘 의류 제작 전문가 키운다…성북

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

은평구에는 범죄 취약계층도 이제 안심…방범시설물 설치 지원

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

기초생활수급자·독거어르신 등 대상
3월 31일까지 접수, 4~6월 설치 계획


  •
은평구에서 지난해 취약계층 방범시설물을 설치하기 전(왼쪽)과 후. 은평구 제공


서울 은평구는 범죄 취약계층의 주거지 보호와 심리적 안정을 통해 범죄 없는 안전한 마을을 조성하는 ‘2026년 취약계층 방범시설물 설치 지원사업’을 추진한다고 6일 밝혔다.

이번 사업은 범죄 취약계층 가구를 대상으로 주택용 방범방충망을 설치해 주택 침입 범죄를 예방하고, 안전한 주거 환경을 조성하기 위해 마련됐다.

지원 대상은 기초생활수급자, 독거어르신, 중증장애인 가구 등 취약계층 총 35가구로, 자가 소유자 또는 소유주의 동의를 받은 임차인이 신청할 수 있다.

접수는 다음 달 31일까지 거주지 동 주민센터에서 가능하다. 모집 인원 충원 시 조기 마감될 수 있다. 구는 접수 후 대상자 적격 여부를 확인한 뒤, 설치를 4월부터 6월까지 순차적으로 진행할 계획이다.

방범시설물은 가구당 1개를 현관 또는 창문에 무상 설치하며, 수혜 가구 확대를 위해 동일 유형 시설물에 대한 중복 지원은 제외한다.

자세한 사항은 구청 공간계획과 경관정비팀으로 문의하면 된다.

김미경 구청장은 “지원사업이 범죄에 취약한 주민들의 안전한 주거 환경을 마련하는 데 실질적인 도움이 되길 기대한다”고 말했다.

송현주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

인공지능 길, 너도 나도 흔들림 없이… ‘AI 동반

AI 특구버스 운영 점검 나선 전성수 서초구청장

광진구, 청년이 머물고 성장하는 청년정책

취·창업·일자리, 생활복지, 문화교육, 참여소통 4개 분야 30개 사업

“주민이 만든 큰 변화”…영등포구, ‘자원봉사의 날

매월 셋째 주 토요일, 이웃과 함께하는 봉사활동의 날 2023~2025년 35회 운영, 총 1165명 참여

형식 빼고 실속 꽉!꽉!… ‘강남스타일 노변담화’

조성명 강남구청장 구정 보고회

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr