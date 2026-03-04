혼인 늘고 출생 늘고…진주, 인구지표 뚜렷한 반등

6년 만에 합계출산율 1명 넘겨...‘1.01’

난임부부 시술비 본인부담금 전액 지원

복지 지원금 등 혼인·청년 정책 효과



진주시청 전경. 서울신문DB

경남 진주시 합계출산율이 1명을 넘어섰다. 2년 연속 상승이다. 청년 인구 비율도 도내 1위를 유지했다.4일 진주시에 따르면 통계청 국가통계포털(KOSIS) 인구동향조사 기준 2025년 잠정 합계출산율은 1.01명으로 집계됐다. 2024년 0.912명보다 오른 수치로, 2023년 0.887명 이후 2년 연속 상승세다. 전국 평균 0.80명, 경남 평균 0.88명을 웃돈다.합계출산율은 가임여성(15~49세) 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수다. 지역 인구 구조와 장기적인 인구 규모를 가늠하는 핵심 지표다.진주시 혼인 건수도 증가했다. 2025년 잠정 혼인 건수는 1384건으로, 2023년 1158건보다 19.5% 늘었다. 출생아 수 역시 2025년 잠정 1900명으로, 2023년 1666명 대비 14% 증가했다. 혼인 증가가 출산 확대로 이어지는 흐름이 확인됐다.시는 결혼·임신·출산 전 주기를 아우르는 정책을 꾸준히 펴 왔다. 결혼·출산축하금 지원, 난임부부 시술비 지원, 임신 사전 건강관리, 출산하모 행복 꾸러미 지원 등 44개 사업을 포함해 6개 분야 315개 인구정책 사업을 운영 중이다.전국 최초로 시행한 ‘난임부부 시술비 본인부담금 전액 지원’은 대표 정책으로 꼽힌다. 경제적 부담을 낮춰 시술 접근성을 높였고 2025년 난임 시술을 통해 태어난 출생아는 전체의 약 15%를 차지했다. 출생아 7명 중 1명 수준이다.청년 인구 지표도 개선 흐름을 보인다. 2025년 기준 진주시 청년 인구 비율은 24.86%로, 2023년 이후 경남 시군 가운데 1위를 유지하고 있다. 2022년 –3.61%였던 청년 인구 감소율은 2025년 –1.70%로 낮아지며 감소 폭이 절반 이하로 줄었다.중소기업 취업 청년 복지 지원금, 청년 자격증 응시료 지원, 대학생 행정 인턴, 창업지원센터 운영 등 청년 정착 지원 정책이 영향을 준 것으로 시는 보고 있다.진주시는 단기 인구 이동보다 ‘청년 활력·혼인·출산’ 지표 개선에 초점을 맞춰 정책을 설계해 왔다고 설명했다. 앞으로도 인구정책을 보완하고 우주항공청 개청과 항공 국가산단 활성화와 연계해 일자리를 확대한다는 계획이다.시 관계자는 “결혼·임신·출산 지원을 강화해 합계출산율 상승 흐름을 이어가겠다”며 “청년이 머무르고 아이 키우기 좋은 도시를 만드는 데 힘을 쏟겠다”고 밝혔다.진주 이창언 기자