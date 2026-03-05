이경숙 서울시의원 “자동차전용도로 질주하는 전동킥보드·보행자... 1년 새 73% 급증”

최근 1년 새 자동차전용도로 오진입 123건에서 213건으로 73.2% 급증
보행자 139건, 이륜차 62건 등 도로 위 안전 사각지대 심각
“번호판 없는 전동킥보드 등 위험 요소 식별한 생성형 AI 성과 고무적”
“기술적 진전 바탕으로 실질적 관리 나서야”
자동차전용도로를 질주하는 전동킥보드와 보행자 오진입 사례가 1년 사이 73% 급증한 것으로 나타났다.
국민의힘 이경숙 서울시의원이 서울시설공단으로부터 제출받은 자료에 따르면, AI 영상검지기에 포착된 자동차전용도로 오진입 건수는 2024년 123건에서 2025년 213건으로 1년 새 73% 증가한 것으로 나타났다.
오진입 주체별로는 보행자가 2024년 82건에서 2025년 139건으로 늘었으며, 이륜차는 26건에서 62건으로 2.3배 이상 증가하며 도로 위 안전 위험이 높아지고 있는 실정이다.
이 의원은 지난 4일 열린 서울시설공단 업무보고에서 ‘생성형 AI 기반 돌발상황 감지시스템’의 도입 성과를 격려하며, 매년 늘어나는 자동차전용도로 오진입 사고를 막기 위한 대응 체계 마련을 촉구했다.
이 의원은 번호판이 없어 현장 단속 외에는 사실상 특정과 검거가 어려운 전동킥보드 등 위험 요소를 생성형 AI가 정확히 식별해낸 것에 대해 기술적으로 의미 있는 진전이라며 관계자들을 격려했다.
이 의원은 “첨단 AI 시스템이 단순한 기록용 장치에 그치지 않고 시민의 생명을 실시간으로 구하는 파수꾼 역할을 해야 한다”며, “올해는 감지 데이터를 바탕으로 현장 단속과 물리적 차단이 유기적으로 작동할 수 있도록 업무에 만전을 기해달라”고 당부했다.
온라인뉴스부