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현대차 GBC 지구단위계획 결정…2031년 준공

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“글로벌 랜드마크 개발이 본격화될 것”

서울시와 현대차그룹 간 글로벌 비즈니스 콤플렉스(GBC) 추가 협상안이 마무리됐다.

시는 지난 8일 제6차 도시·건축공동위원회에서 국제교류복합지구 지구단위계획·현대자동차부지 특별계획구역의 세부개발계획 결정 변경안을 수정 가결했다고 9일 밝혔다.


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서울 강남구 삼성동 옛 한국전력 부지에 추진해온 현대차그룹 글로벌비즈니스콤플렉스(GBC) 사업 조감도.
서울시 제공


GBC 조성 사업은 서울 강남구 삼성동 옛 한국전력 부지에 현대차그룹 신사옥을 짓는 사업이다. 2014년 부지 매입 후 사전협상을 거쳤지만 대내외 여건 변화에 따라 사업 계획이 변경됐다. 추가 협상은 지난해 2월 시작해 12월 마무리됐다. 당초 105층·랜드마크 빌딩 1개 동을 짓겠다는 계획은 49층·3개 동 규모로 변경됐다.

이번 특별계획구역 세부개발계획 변경안은 추가협상 결과를 반영한 결과다. 특정지정용도 폐지에 따른 권장용도 신설, 용적률, 높이계획, 공공기여계획 변경 등이 주요 내용이다.

주요 도입 용도는 업무시설·관광숙박시설·판매시설 등 국제업무 지원기능이다. 체험형 과학관(전시장), 공연장, 저층부 옥상정원, 고층부 전망공간도 함께 조성된다.

공공기여 총액은 1조 9827억원(2016년 5월 기준)이다. 영동대로 지하공간 복합개발과 잠실주경기장 리모델링 등 핵심 인프라 구축과 지역 일대 교통체증 개선에 사용 중이다.

GBC 사업은 2031년 말 준공이 목표다. 시는 지구단위계획 심의 완료에 따라 공공기여 이행 협약서 체결, 제영향평가, 건축 변경 심의 등 남은 절차를 신속하게 추진한다는 입장이다.

김창규 시 균형발전본부장은 “현대자동차부지 지구단위계획 결정으로 개발계획을 확정함에 따라 글로벌 랜드마크 개발이 본격화될 것”이라고 밝혔다.

서유미 기자
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