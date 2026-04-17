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봄맞이 고층건물 외벽 물청소

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봄맞이 고층건물 외벽 물청소
16일 광주 서구 치평동의 한 고층건물에서 작업자들이 밧줄에 매달려 외벽 물청소를 하고 있다.
광주 연합뉴스


16일 광주 서구 치평동의 한 고층건물에서 작업자들이 밧줄에 매달려 외벽 물청소를 하고 있다.

광주 연합뉴스
2026-04-17 19면
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