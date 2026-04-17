봄맞이 고층건물 외벽 물청소

김용일 서울시의원, 이커머스 여성 취·창업
이성배 서울시의회 국민의힘 대표의원 “오세
유경현 경기도의원, 경기소방학교 현지 확인
윤태길 경기도의원, 돌봄의료 현장 안전은
“도심 한복판 빌딩 숲속 중구 주민 자기계발 공간
김길성 구청장 ‘누리센터’ 점검
“고립 없는 종로”…1인 가구 2만 9000명은 ‘
주민 안부망 체계 구축·1104 콜센터 등
강서구 통합신청사 오는 10월 개청…진교훈 구청장
‘상계역~고터’ 서울 새벽동행 자율주행버스 달려요
세 번째 노선 A148 오늘 첫 운행
새벽 3시 30분 출발… 41곳 정차
군포 환경미화원, 청소 중 발견한 1
‘서편제보성소리축제’ 대한민국축제콘텐
전남 보성의 대표 문화예술 축제인 서편제보성소리축제가 5년 연속 대한민국축제콘텐츠대상 수상을 달성했…
경기도, 컬처패스 개편…‘내 손안의
어수리·곰취·명이… 전국 봄향기 가득
경북교육청, 울릉도 ‘독도교육원’ 6
음성, 교통대와 함께 전국 첫 외국인
충북 음성군은 한국교통대와 외국인 주민 대상 산업안전교육 업무협약을 체결했다고 15일 밝혔다. 지방…
자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr
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