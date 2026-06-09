제주 윤남못 먹이 찾는 ‘중대백로’

문성호 서울시의원, 외국인 유권자 명부 관
김기덕 서울시의원 압도적 표차로 5선 성공
정경자 경기도의원 “도민 92% 공공보건의
유호준 경기도의원, 안민석 교육감 당선인과
어두컴컴했던 영등포 도림고가… 푸른 쉼터로 환골탈태
사업설명회 찾은 최호권 구청장
용산청소년 수영장 ‘안전’ 품고 새단장
7개월 리모델링 마치고 재개장
‘힐링 No.1 노원’ 영혼 바친 8년… 새 여정
3선 도전 대신 ‘잠시 멈춤’
오승록 서울 노원구청장
“희생과 헌신 기억합니다”…영등포구, ‘호국보훈의
6월 5일 ‘호국보훈의 달 기념행사’
6월 6일 현충원 수송 버스 지원
금산 ‘영천암 무량수각’·청양 ‘장곡
무등산권 유네스코 지질공원 3연속 인
고성 송지호 바다 하늘길 걸어요
DDP 둘레길 걸으며 ‘서울 디자인’
산책하며 도시·공공디자인을 즐길 수 있는 전시가 열린다. 서울시는 6월 5일부터 25일까지 21일간…
서울, 찾아가는 영유아 식생활 교육
서울시는 전문 강사가 어린이집과 유치원을 방문하는 ‘찾아가는 서울시 식생활 교육’ 참여 기관을 오는…
경기도기술학교 북부캠퍼스 하반기 개강
자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr
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