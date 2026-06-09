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제주 윤남못 먹이 찾는 ‘중대백로’

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제주 윤남못 먹이 찾는 ‘중대백로’
제주시 애월읍 신엄리 윤남못에서 8일 중대백로 한 마리가 부레옥잠꽃 사이를 누비며 먹이를 찾고 있다.
제주 연합뉴스


제주시 애월읍 신엄리 윤남못에서 8일 중대백로 한 마리가 부레옥잠꽃 사이를 누비며 먹이를 찾고 있다.

제주 연합뉴스
2026-06-09 19면
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