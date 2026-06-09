은평, 전입 1인가구 정착 도와요

웰컴박스 제공 ‘은빛솔라이프’ 사업
서울 은평구는 다른 곳에서 전입한 청·중장년 1인 가구의 정착을 돕기 위해 ‘웰컴행복박스’를 제공하는 은빛솔(SOL)라이프 사업을 추진한다고 8일 밝혔다.
은빛SOL라이프는 2023년부터 추진 중인 사업으로 ‘은’평의 ‘빛’나는 ‘솔’로(SOLO)에게 전입 ‘라이프’(생활)를 지원한다는 의미를 담았다. 올 1월 이후 은평구로 전입한 1962년~2007년생 청·중장년 1인 가구가 지원 대상이다. 올해 지원 규모는 총 900명이다.
대상자로 선정되면 ‘웰컴행복박스’를 받는다. ▲공구세트(펜치·드라이버) ▲생활세트(휴지·수건) ▲응급세트(휴대용 소화기·미니 구급함) 중 하나를 선택하면 된다. 청년층은 온라인으로 신청하고, 중장년층은 온라인 또는 동 주민센터에 신청하면 된다. 구는 자격 요건을 확인한 뒤 주소지로 웰컴행복박스를 배송한다. 자세한 내용은 구청 가족정책과 1인 가구 지원팀으로 문의하면 된다.
김미경 구청장은 “새로운 환경에서 생활을 시작하는 1인 가구가 안정적으로 적응할 수 있도록 생활 지원과 복지 연계를 추진하고 있다”며 “앞으로도 고립·은둔 위험 가구를 적극 발굴하고 필요한 서비스를 연계해 촘촘한 복지 안전망을 구축하겠다”고 밝혔다.
송현주 기자
2026-06-09 20면
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