은평, 전입 1인가구 정착 도와요

웰컴박스 제공 ‘은빛솔라이프’ 사업



서울 은평구 ‘은빛솔(SOL)라이프’ 사업 홍보물

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서울 은평구는 다른 곳에서 전입한 청·중장년 1인 가구의 정착을 돕기 위해 ‘웰컴행복박스’를 제공하는 은빛솔(SOL)라이프 사업을 추진한다고 8일 밝혔다.은빛SOL라이프는 2023년부터 추진 중인 사업으로 ‘은’평의 ‘빛’나는 ‘솔’로(SOLO)에게 전입 ‘라이프’(생활)를 지원한다는 의미를 담았다. 올 1월 이후 은평구로 전입한 1962년~2007년생 청·중장년 1인 가구가 지원 대상이다. 올해 지원 규모는 총 900명이다.대상자로 선정되면 ‘웰컴행복박스’를 받는다. ▲공구세트(펜치·드라이버) ▲생활세트(휴지·수건) ▲응급세트(휴대용 소화기·미니 구급함) 중 하나를 선택하면 된다. 청년층은 온라인으로 신청하고, 중장년층은 온라인 또는 동 주민센터에 신청하면 된다. 구는 자격 요건을 확인한 뒤 주소지로 웰컴행복박스를 배송한다. 자세한 내용은 구청 가족정책과 1인 가구 지원팀으로 문의하면 된다.김미경 구청장은 “새로운 환경에서 생활을 시작하는 1인 가구가 안정적으로 적응할 수 있도록 생활 지원과 복지 연계를 추진하고 있다”며 “앞으로도 고립·은둔 위험 가구를 적극 발굴하고 필요한 서비스를 연계해 촘촘한 복지 안전망을 구축하겠다”고 밝혔다.송현주 기자