광진구, 김경일 교수의 부모 특강 “건강한 자존감 키우기”

영유아·초등 저학년 자녀 둔 부모 400명 대상서울 광진구가 다음달 7일 구청 대강당에서 영유아와 초등학교 저학년 가족을 대상으로 특별 부모교육을 연다고 9일 밝혔다.
인지심리학 분야의 권위자인 아주대 심리학과 김경일 교수가 ‘사랑은 충분히, 좌절은 적절히: 우리 아이의 건강한 자존감 키우기’를 주제로 강의한다.
김 교수는 강연에서 부모와 자녀 간 건강한 관계 형성을 위한 심리적 거리 두기와 바람직한 양육 방향을 제시한다. 특히 자녀가 실패와 좌절을 경험하며 스스로 회복하고 성장할 수 있도록 돕는 건강한 자존감 형성 방법을 전달할 예정이다.
참여를 희망하는 주민은 광진구육아종합지원센터 홈페이지를 통해 신청할 수 있으며, 신청 기간은 6월 19일까지다. 모집 인원은 400명으로 선착순 마감된다.
광진구육아종합지원센터는 부모교육, 놀이·체험 프로그램, 상담 지원 등을 통해 건강한 양육 환경 조성에 힘쓰고 있다. 젖병소독기, 분유제조기 등 사용기간은 짧은 출산·육아용품을 대여하는 사업도 운영하고 있다.
서유미 기자