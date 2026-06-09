노원구, 상계한신1차·2차 재건축 주민설명회

사업성보정계수 2.0 적용으로 사업성 개선하며 탄력



서울 노원구 상계한신1차 재건축 예상 투시도.

노원구 제공

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서울 노원구가 상계한신1차·2차아파트 재건축 정비계획 주민설명회를 열고 사업성보정계수 2.0을 적용한 정비계획안에 대해 의견을 청취한다고 9일 밝혔다.상계한신1차 설명회가 오는 12일 저녁 7시 노원구청 2층 대강당에서 먼저 개최된다. 이어 상계한신2차는 16일 저녁 6시 30분 노원구청 6층 소강당에서 열린다.공람 중인 정비계획 초안에 따르면 두 단지 모두 사업성보정계수가 최대치인 ‘2.0’이 적용됐다. 사업성보정계수는 조합원의 분담금 부담을 줄이고 사업 추진 여건을 개선하는 효과가 있다.사업성보정계수 적용 결과 상계한신1차아파트는 용적률 299.89%에 최고 35층으로 기존 420가구에서 563가구로 총 143가구가 증가한다. 상계한신2차아파트는 기존 471가구에서 580가구로 총 109가구가 증가하며 역시 최고 35층에 용적률은 299.74%이다.노원구는 수락산 자락 일대 재건축·재개발 사업과 맞물려 주거환경이 개선될 수 있다고 기대했다. 인근 단지 중 상계한신3차는 사업성보정계수 2.0, 상계보람아파트가 1.8을 각각 적용받았다. 인근 일반주택지역에 추진되고 있는 주택정비형재개발사업까지 포함하면 약 1만 가구에 이를 수 있다.정비계획은 주민설명회, 관계부서 협의, 구의회 의견 청취를 병행한 후 서울시 도시계획위원회 심의에 상정하게 된다.오승록 구청장은 “노원의 재건축이 묵묵히 정상 추진의 궤도에 올라서고 있다”며 “노후 주거여건의 개선을 넘어 지역의 가치를 높이는 재건축이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.서유미 기자