“여름철도 안전한 아리수”…서울시, 수질관리·시민 지원 대책



6월 더위

서울 최고기온 33도를 기록한 지난 2일 서울 광화문광장 분수터널에서 어린이가 더위를 식히고 있다.

연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

올여름도 찜통더위가 예상되는 가운데 서울시가 수질 관리를 강화하고 폭염 취약계층을 지원하는 등 여름철 종합대책을 추진한다고 9일 밝혔다.시는 평년보다 기온이 높고 강수량이 많은 여름이 다가온 만큼 수돗물 ‘아리수’ 수질 관리책을 강화한다.먼저 원수에서 유입될 수 있는 소형 생물을 제거하기 위해 침전지의 잔류 염소 기준은 ℓ당 0.1㎎ 안팎에서 0.1㎎ 이상으로 강화했다. 여과지와 활성탄지의 세척 주기는 최대 2일씩 단축하고, 오존 주입량도 ℓ당 0.2∼0.5㎎ 수준에서 0.8㎎ 이상 수준으로 높인다.취수원 수질 감시도 강화한다. 미사대교와 강동대교, 광진교, 잠실철교 등 한강 주요 지점에서 조류경보제를 운영하고 검사 횟수를 확대한다. 취수원을 포함한 9개 지점에서는 맛·냄새 물질 경보제를 운영한다. 경보 발령 시 검사 주기를 주 1회에서 2회 이상으로 확대할 계획이다.폭염에도 안전하게 보낼 수 있도록 지원도 강화한다. 노숙인 시설과 쪽방촌, 무더위쉼터 등에 350㎖ 크기 병물 아리수 약 40만병을 지원하고, 긴급 상황을 대비한 급수차 8대와 비상급수대 28대 등도 준비했다.현장 작업자가 안전하게 일할 수 있도록 상수도 시설물과 공사장 422곳을 대상으로 안전수칙 준수 여부 등을 점검한다.주용태 서울아리수본부장은 “수질 관리와 시설 안전은 물론 폭염 취약계층 보호와 현장 작업자 안전관리까지 강화해 시민들이 여름철에도 안심하고 아리수를 이용할 수 있도록 하겠다”고 말했다.김주연 기자