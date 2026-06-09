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구로구, ‘제1차 지속가능발전 보고서’ 발간

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주민 참여 기반 첫 지속가능발전 보고서

서울 구로구가 지속가능성을 종합적으로 진단한 ‘제1차 구로구 지속가능발전 보고서’를 발간했다고 9일 밝혔다.


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서울 구로구 제공


보고서는 ‘지속가능발전 기본법’ 및 ‘서울시 구로구 지속가능발전 기본 조례’에 근거해 처음으로 발간됐다. 그동안 추진해 온 지속가능발전 정책을 체계적으로 평가하고 향후 정책 수립을 위한 기초자료로 활용하기 위해 작성됐다. 구로구 지속가능발전위원회는 구청장을 위원장으로 하고, 당연직 위원 9명과 위촉직 위원 21명 등 총 30명으로 구성돼 지속가능발전 정책 추진을 위한 심의·자문을 담당한다.

구는 조례 제정을 시작으로 2023년 지속가능발전팀 신설, 지속가능발전위원회 구성·운영 등 단계적으로 추진 체계를 갖춰왔다. 2024년에는 ‘구로구 지속가능발전 기본전략·추진계획’을 수립했다. 평가는 해당 기본전략·추진계획을 바탕으로 환경, 사회, 경제, 제도·자치 등 4대 분야 17개 목표지표와 84개 세부사업에 대한 83개 성과지표를 기준으로 이뤄졌다.

보고서는 행정과 구민 등 다양한 이해관계자가 참여하는 구민 참여형 평가 방식으로 작성됐다. 구는 지역 전문가와 미래청년세대를 대상으로 집단심층면접 숙의공론장을 진행해 지표 분석자료를 바탕으로 다양한 의견을 수렴했다.

구는 보고서를 구로구청 홈페이지에 공개해 누구나 열람할 수 있도록 하고, 평가 결과를 정책 수립에 단계적으로 반영해 나갈 계획이다.

장인홍 구청장은 “구로구의 지속가능발전 수준을 객관적으로 진단하고 미래 정책 방향을 모색하기 위한 의미 있는 결과물”이라며 “지속가능한 도시 조성을 위한 정책을 꾸준히 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

서유미 기자
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