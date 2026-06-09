구로구, ‘제1차 지속가능발전 보고서’ 발간

주민 참여 기반 첫 지속가능발전 보고서서울 구로구가 지속가능성을 종합적으로 진단한 ‘제1차 구로구 지속가능발전 보고서’를 발간했다고 9일 밝혔다.
보고서는 ‘지속가능발전 기본법’ 및 ‘서울시 구로구 지속가능발전 기본 조례’에 근거해 처음으로 발간됐다. 그동안 추진해 온 지속가능발전 정책을 체계적으로 평가하고 향후 정책 수립을 위한 기초자료로 활용하기 위해 작성됐다. 구로구 지속가능발전위원회는 구청장을 위원장으로 하고, 당연직 위원 9명과 위촉직 위원 21명 등 총 30명으로 구성돼 지속가능발전 정책 추진을 위한 심의·자문을 담당한다.
구는 조례 제정을 시작으로 2023년 지속가능발전팀 신설, 지속가능발전위원회 구성·운영 등 단계적으로 추진 체계를 갖춰왔다. 2024년에는 ‘구로구 지속가능발전 기본전략·추진계획’을 수립했다. 평가는 해당 기본전략·추진계획을 바탕으로 환경, 사회, 경제, 제도·자치 등 4대 분야 17개 목표지표와 84개 세부사업에 대한 83개 성과지표를 기준으로 이뤄졌다.
보고서는 행정과 구민 등 다양한 이해관계자가 참여하는 구민 참여형 평가 방식으로 작성됐다. 구는 지역 전문가와 미래청년세대를 대상으로 집단심층면접 숙의공론장을 진행해 지표 분석자료를 바탕으로 다양한 의견을 수렴했다.
구는 보고서를 구로구청 홈페이지에 공개해 누구나 열람할 수 있도록 하고, 평가 결과를 정책 수립에 단계적으로 반영해 나갈 계획이다.
서유미 기자