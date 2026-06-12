대전서 16~18일 ‘2026 국제우주 콘퍼런스’

50개국서 550개 기관·기업 참여

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우주산업의 혁신 기반 조성과 우주 기업 창업·일자리 창출을 위한 국제 교류의 장이 대전에서 열린다.대전시는 11일 우주 스타트업인 컨텍스페이스그룹과 공동으로 16~18일 대전컨벤션센터(DCC)에서 ‘2026 국제 우주 콘퍼런스(ISS)’를 개최한다고 밝혔다. 아시아 최대 규모﻿로, 올해 4회째인 ISS는 ‘전 세계를 연결하며 새로운 우주 프런티어를 연다’라는 주제로 50개국에서 550개 기관·기업과 4000여명의 우주산업 관계자가 참가한다.캐나다·스위스·룩셈부르크·카자흐스탄 등은 대사관과 기관·기업 등이 참여해 국제 협력 방안을 논의할 예정이다.콘퍼런스에서는 우주산업 발전 포럼과 기술교류회, 스타트업 피칭, 비즈니스 미팅, 기업 전시회 등 다양한 프로그램이 마련된다. 우주탐사·위성통신·지구 관측·우주개발 인프라·위성 활용 서비스·우주 정책 및 법제·우주 환경 안전 등 13개 전문 세션으로 구성된 포럼에서는 국내외 전문가와 산업계 관계자 60여명이 기술 발전 방향과 산업 전망에 대해 강연한다.기업 전시회에는 핀란드 위성 기업 아이스아이와 프랑스 항공우주·방산기업 사프란, 미국의 위성통신 기업 비아샛 등﻿이 참가해 최신 기술과 사업 모델을 선보인다. 시는 지역 기업의 해외 진출과 투자 유치 확대를 지원한다. ‘대전관’에는 지역 주도 초소형 위성 개발 사업﻿ ‘대전샛 프로젝트’에 참여 중인 스텝랩·엠아이디·이피에스텍 등 스타트업과 민간 발사체 기업인 페리지에어로스페이스가 참여한다.대전 박승기 기자