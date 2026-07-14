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위례~수서 오가는 ‘송파02’번 증차

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배차간격 5분 단축… 돌발 대비
서강석 청장 “출퇴근 불편 개선”


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서강석(오른쪽) 송파구청장이 2022년 마을버스 개통식에 참석한 모습. 송파구 제공


서울 송파구는 스타필드시티 위례와 수서역을 연결하는 마을버스 ‘송파02’번 차량을 4대에서 5대로 확대 운행한다고 13일 밝혔다.

이날부터 확대 운행하는 송파02번은 위례신도시와 장지·문정권역을 거쳐 수서역까지 총 11.6㎞ 거리를 오간다. 하루 평균 1771명(6월)이 이용해 구 마을버스 이용객의 51%를 차지하는 핵심 노선이다. 비교적 장거리인 데다 이용객도 많아 배차 간격에 대한 주민 불편이 지속적으로 제기됐다.

이번 증차로 송파02번 배차 간격은 4~5분 단축될 전망이다. 또한 고장 등 돌발 상황에도 보다 안정적 운행이 가능해 편의성이 높아질 전망이다.

서강석 구청장은 “출퇴근 시간 주민들이 가장 크게 불편을 느꼈던 배차 문제를 개선하기 위한 조치”라며 “앞으로도 일상에서 체감할 수 있는 교통 불편을 하나씩 해결해 더 살기 좋은 주거명품도시 송파를 만들겠다”고 밝혔다.


박재홍 기자
2026-07-14 20면
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