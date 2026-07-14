누구나 평생 배울 기회 누리도록… 성북, 중장기 비전 공유

교육지원청 등 30여명 워크숍

“함께 성장하는 협력기반 확산”



이승로 성북구청장

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서울 성북구는 지난 9일 성북구평생학습관에서 ‘2026 평생학습도시 성북구 중장기 발전계획 공유 워크숍’을 열었다고 13일 밝혔다.워크숍에는 성북강북교육지원청, 대학, 도서관, 복지기관, 청년·중장년 지원기관 등 평생학습 관계기관 실무자 30여명이 참석했다. 행사는 축하 공연, 기관 소개, 평생학습 현황 및 사업 소개, 평생학습 중장기 발전계획 공유 순으로 진행됐다. 워크숍에서는 ‘더 나은 배움, 함께 성장하는 학습도시 성북플러스’ 비전이 제시됐고, 참가자들은 이를 실현하기 위한 4대 목표와 평생학습이 나아갈 방향을 공유했다. 4대 목표는 ▲주민 누구나 누리는 학습 기회 창출 ▲일상 속으로 스며드는 평생학습 실현 ▲세계와 소통하는 공유형 학습도시 조성 ▲변화 주도·미래지향적 평생학습 기반 구축이다.이승로 성북구청장은 “‘학습도시 성북플러스’라는 비전처럼 지역의 다양한 기관이 서로 연결되고 함께 성장할 수 있도록 협력의 기반을 넓혀가겠다”고 밝혔다.송현주 기자