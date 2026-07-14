“피서는 집 앞에서”…용산구, 효창·응봉공원에 어린이 물놀이장

오는 22일 개장…유아풀·워터슬라이드 등
서울 용산구가 오는 22일부터 효창공원과 응봉공원 2곳에서 무료 어린이 물놀이장을 운영한다고 14일 밝혔다.
두 공원은 접근성이 높아 여름방학을 맞은 어린이가 멀리 피서를 떠나지 않고도 도심 가까이에서 여름을 시원하게 즐길 수 있다. 유아풀, 워터슬라이드, 물분수 터널 등 놀이시설과 탈의실, 냉방 휴식 공간 등 편의시설을 갖췄다.
운영 기간은 효창공원은 다음달 23일까지, 응봉공원은 다음달 3일까지다. 시설물 점검 등으로 안전하게 운영하기 위해 매주 월요일은 정기 휴장한다.
운영 시간은 오전 10시부터 오후 5시까지다. 매 회차 45분간 운영한 뒤 15분간 휴식 시간이 있다. 낮 12시부터 오후 1시까지는 점심시간으로 휴장한다.
안전을 위해 회차별 이용 인원은 효창공원 150명, 응봉공원 120명으로 제한한다. 현장에서 선착순으로 입장하면 된다.
용산구는 안전관리와 수질관리를 최우선으로 운영한다는 방침이다. 각 물놀이장에는 전문 자격을 갖춘 안전요원과 간호요원을 배치하고, 배수와 시설 청소를 비롯해 정기 수질 검사를 철저히 실시할 계획이다.
김경대 구청장은 “어린이들이 가까운 공원에서 가족과 시원하고 즐거운 추억을 만들 수 있도록 준비했다”며 “철저한 시설 관리와 안전 점검으로 안심하고 이용할 수 있는 여름 휴식 공간을 제공하겠다”고 말했다.
김주연 기자
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