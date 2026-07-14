“피서는 집 앞에서”…용산구, 효창·응봉공원에 어린이 물놀이장

오는 22일 개장…유아풀·워터슬라이드 등



용산구 응봉공원 물놀이장

서울 용산구 응봉공원의 물놀이장에서 어린이들이 노는 모습.

용산구 제공

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서울 용산구가 오는 22일부터 효창공원과 응봉공원 2곳에서 무료 어린이 물놀이장을 운영한다고 14일 밝혔다.두 공원은 접근성이 높아 여름방학을 맞은 어린이가 멀리 피서를 떠나지 않고도 도심 가까이에서 여름을 시원하게 즐길 수 있다. 유아풀, 워터슬라이드, 물분수 터널 등 놀이시설과 탈의실, 냉방 휴식 공간 등 편의시설을 갖췄다.운영 기간은 효창공원은 다음달 23일까지, 응봉공원은 다음달 3일까지다. 시설물 점검 등으로 안전하게 운영하기 위해 매주 월요일은 정기 휴장한다.운영 시간은 오전 10시부터 오후 5시까지다. 매 회차 45분간 운영한 뒤 15분간 휴식 시간이 있다. 낮 12시부터 오후 1시까지는 점심시간으로 휴장한다.안전을 위해 회차별 이용 인원은 효창공원 150명, 응봉공원 120명으로 제한한다. 현장에서 선착순으로 입장하면 된다.이용 대상은 36개월 이상 12세 이하 어린이다. 미취학 아동은 반드시 보호자를 동반해야 한다. 모든 시설은 무료로 이용할 수 있다.용산구는 안전관리와 수질관리를 최우선으로 운영한다는 방침이다. 각 물놀이장에는 전문 자격을 갖춘 안전요원과 간호요원을 배치하고, 배수와 시설 청소를 비롯해 정기 수질 검사를 철저히 실시할 계획이다.김경대 구청장은 “어린이들이 가까운 공원에서 가족과 시원하고 즐거운 추억을 만들 수 있도록 준비했다”며 “철저한 시설 관리와 안전 점검으로 안심하고 이용할 수 있는 여름 휴식 공간을 제공하겠다”고 말했다.김주연 기자