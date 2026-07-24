장민수 경기도의원 “경기도의회 사무처, 지방분권 이끌 장기 비전 및 마스터플랜 수립해야”



▲장민수 의원이 22일 열린 제392회 임시회 의회사무처 업무보고에서 지방분권 강화를 위한 장기 비전 및 마스터플랜 수립을 주문하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 의회운영위원회 장민수 의원(더불어민주당, 안양5)이 의회사무처를 상대로 지방분권 시대를 선도할 장기적 비전과 체계적인 마스터플랜을 조속히 수립해야 한다고 강조했다.장민수 의원은 22일 열린 제392회 임시회 의회운영위원회 소관 의회사무처 주요 업무 보고 질의에서 지방의회 발전과 실효성 있는 의정 지원 체계 구축을 위한 근본적인 체질 개선을 강력히 요구하며 제12대 의회 운영위원회 의정 활동에 돌입했다.이날 장 의원은 “지방자치법 개정에 따라 도입된 정책지원관 제도를 비롯해 지역상담소, 의정연구센터 등 주요 의정 지원 장치들이 중장기적인 로드맵 없이 운영되다 보니 여전히 혼선을 겪고 있다”고 지적했다.특히 정책지원관 제도를 짚으며 “과거부터 지방의회 역량 강화를 위해 추진돼 온 숙원 사업임에도 인력 배치 기준, 전용 공간 확보, 명확한 업무 범위 설정 등에서 근본적인 철학이 부재해 제자리걸음만 반복하고 있다”고 꼬집었다. 이어 “단순히 배치 부서를 변경하는 식의 단기 임시방편을 넘어 경기도의회의 특성과 여건에 부합하는 체계적이고 구체적인 중장기 대책을 마련해 추진해야 한다”고 강조했다.또한 지역상담소와 의정연구센터 운영에 대해서도 외부 요구나 일시적인 이슈 대응에 치우쳐 추진되다 보니 실질적인 의정 지원 성과로 이어지지 못하고 있음을 언급했다. 장 의원은 “사무처가 명확한 방향성을 제시하지 못하고 수동적으로 이끌려가는 모습에 대해 아쉬움이 크다”고 지적했다.끝으로 장민수 의원은 “제12대 경기도의회 4년 임기가 시작하는 첫해인 만큼, 사무처가 지방의회 발전을 위한 자발적이고 능동적인 비전을 확립하여 도민과 의원 모두가 체감할 수 있는 실질적인 지원 체계를 구축해달라”고 당부했다.양승현 리포터