최규진·송규근·김해련 경기도의원, 고양시 킨텍스 현안 공동 점검



▲최규진·송규근·김해련 의원이 23일 경기도 국제협력국 관계자들로부터 ㈜킨텍스 운영 현황 및 주요 현안에 관한 업무보고를 받으며 발전 방안을 논의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 최규진(더불어민주당·고양4), 송규근(더불어민주당·고양6), 김해련(더불어민주당·고양7) 의원이 고양시 대표 기관인 ㈜킨텍스의 운영 현황을 살펴보고 투명한 경영 관리와 지배구조 개선 방안을 논의했다.세 의원은 23일 경기도 국제협력국으로부터 킨텍스의 사업 운영 실태와 주요 현안에 관한 업무보고를 청취했다.킨텍스는 경기도와 고양시, 대한무역투자진흥공사(KOTRA)가 공동 출자해 설립한 국내 최대 전시·컨벤션센터로, 지역경제 활성화뿐만 아니라 경기도 MICE 산업과 국제교류의 핵심 거점이다.이날 의원들은 킨텍스의 경영 및 사업 추진 현황을 비롯해 전시·컨벤션 경쟁력 강화, 제3전시장 건립, 주변 교통·숙박 인프라 확충, 지역경제 파급효과 확대 방안 등을 다각도로 점검했다.특히 최근 고양시의회에서 진행된 ‘킨텍스 인사(감사) 추천 공정성 강화를 위한 행정사무조사’ 결과와 ‘킨텍스 감사 해임 촉구 결의안’에 따른 경기도의 대응 방향을 집중적으로 살폈다.의원들은 고양시의회가 제기한 감사 추천 및 선임 절차상의 문제, 후보자 검증의 적정성 등 행정사무조사 과정에서 드러난 쟁점들에 대해 경기도가 주요 주주로서 책임감을 갖고 정밀 검토에 나서야 한다고 입을 모았다.최규진 의원은 “킨텍스는 단순한 전시시설이 아니라 고양시의 문화·관광·산업을 연결하고 경기도의 국제적 위상을 높이는 대표적인 공공자산”이라며 “기관에 대한 신뢰가 흔들리면 킨텍스의 브랜드와 국제경쟁력에도 부정적인 영향을 줄 수 있는 만큼 경기도가 더 이상 수동적으로 대응해서는 안 된다”고 지적했다.송규근 의원은 “경기도는 킨텍스에 상당한 지분을 가진 주주이자 도민의 자산을 관리해야 하는 공적 책임의 주체”라며 “경기도가 주주로서 인사 검증과 임원추천 절차 전반을 투명하게 개선해야 한다”고 강조했다.김해련 의원은 “제3전시장 건립과 광역교통망 확충 등 킨텍스를 중심으로 대규모 사업이 추진되는 상황에서 기관 운영의 안정성과 시민 신뢰 확보는 무엇보다 중요하다”며 “현재 제기된 문제가 조속히 해결되지 않을 경우 킨텍스에 대한 시민 신뢰 회복은 물론 주요 사업의 원활한 추진에도 차질이 발생할 수 있는 만큼, 경기도가 책임 있는 해결 방안을 마련해야 한다”고 밝혔다.끝으로 세 의원은 “킨텍스가 고양시민의 신뢰를 바탕으로 대한민국을 대표하는 글로벌 전시·컨벤션 기관으로 성장할 수 있도록 지속적으로 점검하고 지원하겠다”고 다짐했다.양승현 리포터