김영희 경기도의원, 오산상담소서 문시 배드민턴 클럽과 정담회 개최



▲ 지난 23일 경기도의회 오산상담소에서 문시 배드민턴클럽 관계자들과 정담회를 갖은 김영희 의원(사진=경기도의회)

김 의원은 참석자들의 의견을 경청한 뒤 “생활체육은 시민 건강과 공동체 활성화를 위한 가장 가까운 복지인 만큼, 이용자들이 안전하고 쾌적한 환경에서 운동할 수 있도록 시설 개선은 반드시 필요하다”며 “학교 측과 관계기관이 함께 협의해 현실적인 개선 방안을 마련하고, 시민들의 의견이 현장에 반영될 수 있도록 적극 노력하겠다”고 밝혔다.

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경기도의회 김영희 의원(더불어민주당, 오산1)은 지난 23일 경기도의회 오산상담소에서 문시 배드민턴클럽 관계자들과 정담회를 갖고 문시체육관 시설 개선과 이용 환경 개선 방안에 대해 의견을 나눴다.이날 정담회에는 문시 배드민턴클럽 강상민 회장을 비롯한 클럽 관계자들이 참석해 문시체육관의 안전하고 편리한 이용 환경 조성 방안을 집중 논의했다. 참석자들은 체육관 벽면 도색과 노후 시설 정비 등 실질적인 환경 개선이 시급하다고 강조하며, 주민들이 쾌적하게 운동할 수 있도록 학교 측과 적극적인 협의에 나서줄 것을 건의했다.아울러 참석자들은 김 의원이 2024년 교육환경개선사업을 통해 문시중학교 냉·난방기를 교체하는 등 지역 교육 환경 발전에 지속적으로 기여해 온 점에 깊은 감사를 전했다. 이어 문시체육관이 주민 생활체육의 핵심 거점으로 자리 잡은 만큼, 이용자의 안전과 편의를 높이기 위한 시설 개선 노력이 앞으로도 꾸준히 이어지기를 기대한다고 입을 모았다.한편, 김 의원은 경기도의회 교육기획위원회 부위원장으로서 학교 시설이 학생뿐 아니라 지역사회와 함께하는 공간으로 활용될 수 있도록 교육 현장과 지역의 목소리를 균형 있게 반영해 나갈 계획이다. 아울러 학교와 지역사회가 상생하는 안전하고 편리한 체육 환경 조성을 위해 지속적인 현장 중심 의정 활동을 이어갈 방침이다.류정임 리포터