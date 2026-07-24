이채명 경기도의원, 제12대 제1기 경기도교육청 예산결산특별위원회 위원장 선출



▲경기도의회 제392회 임시회 제1차 경기도교육청 예산결산특별위원회에서 선출된 이채명 위원장과 부위원장단, 위원들이 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 제12대 제1기 경기도교육청 예산결산특별위원회를 이끌 신임 위원장에 이채명 의원이 선출됐다.경기도의회는 23일 제392회 임시회 중 제1차 경기도교육청 예산결산특별위원회 회의를 열고 위원장 및 부위원장 선임안을 의결했다. 이날 회의에서 위원장에는 이채명 의원(더불어민주당, 안양6)이 선출됐으며, 부위원장에는 변재석 의원(더불어민주당, 고양2)과 이자형 의원(더불어민주당, 광주3)이 각각 선임됐다.이채명 신임 위원장은 “지난 제11대 경기도의회에서 예산결산특별위원회와 기획재정위원회의 위원으로 활동한 경험을 살려, 경기교육의 현장에서 꼭 필요한 정책들이 예산에 빠짐없이 반영되고 편성된 예산이 적정하게 집행되고 있는지를 도민을 대신해 꼼꼼히 점검하겠다”고 의지를 밝혔다.이어 “교육 예산안 심사와 결산을 총괄하는 자리인 만큼 막중한 책임감을 가지고 위원들과 적극적으로 소통하며 예결특위 운영 내실화에 최선을 다하겠다”고 선출 소감을 전했다.이번에 원 구성을 마친 경기도교육청 예산결산특별위원회는 총 16명의 위원으로 구성됐으며, 향후 1년간 경기도교육청의 예산안 및 결산안에 대한 심층 심사를 진행하게 된다.양승현 리포터