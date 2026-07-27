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‘9㎝ 어긋난’ 성수대교 진입부 램프, 포장 뜯고 점검한다

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29일밤 전면 통제, 올림픽로 차단
지반 지지력 점검, 덜컹거림 개선
시 “동작대교 8㎝ 단차도 안정화”


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최근 동작대교 북단 진입 램프에서 확인된 약 8㎝ 단차의 모습.
뉴스1


성수대교 남단 진입부 램프(연결로)의 단차를 둘러싼 시민 불안을 해소하기 위해 서울시가 오는 29일 도로 포장을 제거하고 지반 상태를 확인하기로 했다. 동작대교 북단 진입 램프(연결로)에서도 약 8㎝의 단차가 확인됐지만, 시는 안정화된 침하에 의한 것으로 구조적 문제는 없다고 밝혔다.

시는 구조·토질 분야 외부 전문가와 함께 성수대교 포장 아래 구조물 상태와 지반 지지력을 점검하는 현장시험을 한다고 26일 밝혔다. 단차가 발생한 곳은 교량 본체가 아닌 흙을 쌓아 조성한 접속옹벽 구간이다. 29일 오후 9시부터 이튿날 오전 6시까지 램프를 전면 통제하고, 인접한 올림픽대로 1개 차로도 일부 통제한다.

현장시험을 마친 뒤 램프 진입부부터 교량 접속부까지 재포장해 차량이 오갈 때 덜컹거림을 줄이고 주행 안정성과 승차감을 개선할 계획이다. 시는 현장시험과 정밀진단 결과를 분석해 필요한 경우 보수·보강 방안을 마련할 방침이다.

앞서 시는 9㎝ 단차를 정밀안전진단 과정에서 인지하고 관리했으며 2016년 이후 추가 침하가 없어 안전성에 문제가 없다고 판단했다. 그럼에도 우려가 커지자 9일부터 합동점검을 실시하고 10일 지표투과레이더(GPR)로 탐사했다.

최진석 시 재난안전실장은 “점검 결과 구조 안전성에는 문제가 없는 것으로 확인됐으나 현장시험을 병행해 불안을 해소하고 안전을 최우선으로 시설물 관리에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

동작대교 램프에서 확인된 단차와 관련, 시는 “2023년부터 확인돼 주기적으로 점검했다”며 “현재 추가 진행이 없고 안정화돼 구조적으로 문제가 없는 것으로 판단된다”고 설명했다. 이에 대해 최명기 대한민국산업현장교수단 교수는 “구조적으로 심각한 결함이 아닐지라도 단차 발견 후 구체적인 내용을 알리지 않았던 점이 불안을 자극했다”며 “단차 관리 과정과 점검 현황을 적극 공유할 필요가 있다”고 밝혔다.

유규상 기자
2026-07-27 19면
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