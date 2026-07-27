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목포·광양·여수 등 9개 항만 개발 ‘탄력’

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총 사업비 1조 596억원 규모 반영

목포항과 광양항 등 전남광주 지역 9개 항만 개발에 1조원대 사업비가 반영된다. 전남광주통합특별시는 27일 해양수산부의 ‘제4차 전국 항만기본계획 수정계획(2026~30)’에 지역 9개 항만 개발사업비 1조 596억원이 반영됐다고 밝혔다.

이번 계획에는 국가관리무역항인 광양항·여수항·목포항과 지방관리항인 완도항·녹동신항·진도항·강진항·홍도항·나로도항 등 총 9개 항만의 사업이 반영됐다. 국가관리무역항 개발사업에는 국비, 지방관리항 개발사업에는 균형발전특별회계가 투입된다.

광양항에는 ▲율촌산단 연결도로 개설 4㎞ 3456억 원 ▲광역 준설토 투기장 호안 2단계 조성 2783억 원 ▲제3투기장 전면 항로 준설 159만 2000㎥ 676억 원 등이 반영됐다. 목포항에는 신항 제3단계 배후단지 조성을 위한 제2준설토 투기장 호안 1200m 457억원과 3만 재화중량톤(DWT)급 철재부두 1선석 797억 원 등 해상풍력 지원 인프라 확충 사업이 포함됐다.

박근식 전남광주통합특별시 해운항만과장은 “지역 항만의 물류 기반을 확충하고 해상풍력 지원 기능과 재해 대응 능력을 강화할 수 있게 됐다”고 말했다.


전남광주 홍행기 기자
2026-07-28 19면
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