서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

올여름 물놀이는, 와~ 성북이다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

중구, 전국 최초 눈에 보이는 공공형 도시계획정보

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

종로구, 폐원단 전용 재활용봉투 무상 지원한다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울 용산구 “폭염 취약가구 에어컨 청소·냉매 충

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울, 25개구에 정비사업 아카데미 운영

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

시 “자신의 권리 지킬수 있도록”

서울시는 정비사업을 둘러싼 주민 갈등을 줄이고 재개발·재건축을 신속하게 추진하도록 돕는 ‘대 시민 정비사업 아카데미’를 8월부터 12월까지 25개 자치구에서 운영한다고 27일 밝혔다. 정비사업 절차가 복잡하고 전문 용어가 많아 주민들이 정확한 정보를 얻기 어렵고, 사업 과정에서 발생하는 갈등을 해소하기 위해 마련됐다.

교육은 두 차례의 현장 교육과 온라인 과정으로 구성된다. 1차 현장 교육은 다음달 5일 노원구를 시작으로 10월 8일 강남구까지 25개 자치구를 순회하며 총 25차례 진행한다. 이어 11월까지 2차 심화 현장 교육을 운영하고, 12월에는 온라인 교육 과정을 개설할 예정이다. 수강을 원하는 시민은 홍보물의 QR코드를 통해 서울시 공공서비스 예약포털에 접속해 자치구별 일정을 확인한 뒤 신청하면 된다.

시는 2031년까지 31만 가구 착공을 목표로 3년 안에 착공할 수 있는 85개 구역, 8만 5000가구를 선정하고 ‘신속착공 6종 패키지’를 도입한 바 있다. 명노준 시 주택실장은 “정비사업은 시민 삶을 변화시키는 중요한 과정”이라며 “올바른 이해를 바탕으로 자신의 권리를 지킬 수 있도록 돕겠다”고 말했다.


이범수 기자
2026-07-28 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“방학이 걱정인 부모님들 대신 서울시가 챙길것”

오세훈 시장 ‘든든한끼’ 현장점검 방학 중 6~12세 점심·교육 제공

강동·남양주, 교통현안 상생 협력 논의

지하철 3호선·9호선 연결 목표 이수희 구청장 최현덕 시장 만나

“귀담아 듣고, 곱씹어 살피겠습니다”[현장 행정]

김동욱 도봉구청장 소통간담회

010-9935-9159, 구청장에게 문자하세요

강북, 직통민원 문자소통폰 운영 정창수 청장 “생활 속 불편 해결”

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr