서울, 25개구에 정비사업 아카데미 운영

시 “자신의 권리 지킬수 있도록”

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서울시는 정비사업을 둘러싼 주민 갈등을 줄이고 재개발·재건축을 신속하게 추진하도록 돕는 ‘대 시민 정비사업 아카데미’를 8월부터 12월까지 25개 자치구에서 운영한다고 27일 밝혔다. 정비사업 절차가 복잡하고 전문 용어가 많아 주민들이 정확한 정보를 얻기 어렵고, 사업 과정에서 발생하는 갈등을 해소하기 위해 마련됐다.교육은 두 차례의 현장 교육과 온라인 과정으로 구성된다. 1차 현장 교육은 다음달 5일 노원구를 시작으로 10월 8일 강남구까지 25개 자치구를 순회하며 총 25차례 진행한다. 이어 11월까지 2차 심화 현장 교육을 운영하고, 12월에는 온라인 교육 과정을 개설할 예정이다. 수강을 원하는 시민은 홍보물의 QR코드를 통해 서울시 공공서비스 예약포털에 접속해 자치구별 일정을 확인한 뒤 신청하면 된다.시는 2031년까지 31만 가구 착공을 목표로 3년 안에 착공할 수 있는 85개 구역, 8만 5000가구를 선정하고 ‘신속착공 6종 패키지’를 도입한 바 있다. 명노준 시 주택실장은 “정비사업은 시민 삶을 변화시키는 중요한 과정”이라며 “올바른 이해를 바탕으로 자신의 권리를 지킬 수 있도록 돕겠다”고 말했다.이범수 기자