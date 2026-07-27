펜타포트 락 페스티벌, AI가 안전 지킨다

10만명 운집… 행사 전부터 관리



‘펜타포트 락 페스티벌’ AI 관제 시스템.

인천경제청 제공

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인천경제자유구역청은 인공지능(AI)을 활용해 대규모 공연장의 안전을 실시간 관리하는 도시관제 서비스를 ‘펜타포트 락 페스티벌’에서 처음 실증한다고 27일 밝혔다.오는 31일부터 다음 달 2일까지 송도 달빛축제공원에서 열리는 펜타포트에는 10만명 이상이 모일 전망이다.AI는 행사 전부터 예상 관람객 규모와 이동 동선, 기상정보 등을 분석해 군중 밀집이 예상되는 지역과 집중 관제가 필요한 구역을 미리 제안한다. 사후 대응 방식에서 벗어나 위험을 사전에 예측하고 예방하는 데 초점을 맞췄다.행사 시작 뒤에는 폐쇄회로(CC)TV 영상을 실시간 분석해 화재, 폭력 상황, 관람객 쓰러짐 등 응급상황을 자동 감지한다. 위험 수준이 기준치를 넘으면 관제센터와 담당자에게 즉시 알림을 보내고 통합관제 화면에 사고 위치를 표시해 신속 대응을 지원한다.행사 종료 뒤엔 종합 결과 보고서를 자동 작성하는 등 데이터를 축적해 향후 대규모 행사 안전관리의 정확도를 높이는 데 활용한다.인천경제청은 이번 실증을 시작으로 AI 기반 도시관제 서비스를 교통과 재난, 환경, 에너지 등으로 확대할 예정이다.강남주 기자