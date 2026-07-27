서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

올여름 물놀이는, 와~ 성북이다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

중구, 전국 최초 눈에 보이는 공공형 도시계획정보

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

종로구, 폐원단 전용 재활용봉투 무상 지원한다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울 용산구 “폭염 취약가구 에어컨 청소·냉매 충

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

펜타포트 락 페스티벌, AI가 안전 지킨다

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

10만명 운집… 행사 전부터 관리


  •
‘펜타포트 락 페스티벌’ AI 관제 시스템.
인천경제청 제공


인천경제자유구역청은 인공지능(AI)을 활용해 대규모 공연장의 안전을 실시간 관리하는 도시관제 서비스를 ‘펜타포트 락 페스티벌’에서 처음 실증한다고 27일 밝혔다.

오는 31일부터 다음 달 2일까지 송도 달빛축제공원에서 열리는 펜타포트에는 10만명 이상이 모일 전망이다.

AI는 행사 전부터 예상 관람객 규모와 이동 동선, 기상정보 등을 분석해 군중 밀집이 예상되는 지역과 집중 관제가 필요한 구역을 미리 제안한다. 사후 대응 방식에서 벗어나 위험을 사전에 예측하고 예방하는 데 초점을 맞췄다.

행사 시작 뒤에는 폐쇄회로(CC)TV 영상을 실시간 분석해 화재, 폭력 상황, 관람객 쓰러짐 등 응급상황을 자동 감지한다. 위험 수준이 기준치를 넘으면 관제센터와 담당자에게 즉시 알림을 보내고 통합관제 화면에 사고 위치를 표시해 신속 대응을 지원한다.

행사 종료 뒤엔 종합 결과 보고서를 자동 작성하는 등 데이터를 축적해 향후 대규모 행사 안전관리의 정확도를 높이는 데 활용한다.

인천경제청은 이번 실증을 시작으로 AI 기반 도시관제 서비스를 교통과 재난, 환경, 에너지 등으로 확대할 예정이다.

강남주 기자
2026-07-28 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“방학이 걱정인 부모님들 대신 서울시가 챙길것”

오세훈 시장 ‘든든한끼’ 현장점검 방학 중 6~12세 점심·교육 제공

강동·남양주, 교통현안 상생 협력 논의

지하철 3호선·9호선 연결 목표 이수희 구청장 최현덕 시장 만나

“귀담아 듣고, 곱씹어 살피겠습니다”[현장 행정]

김동욱 도봉구청장 소통간담회

010-9935-9159, 구청장에게 문자하세요

강북, 직통민원 문자소통폰 운영 정창수 청장 “생활 속 불편 해결”

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr