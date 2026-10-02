백석대·백석문화대 ‘성화미술관’ 개관



장종현 백석학원 설립자 등이 ‘성화미술관’ 개관식을 둘러보고 있다. 백석대 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

백석대학교(총장 송기신)는 ‘성화미술관’을 새롭게 조성해 운영을 시작했다고 2일 밝혔다.백석기독교문화예술관 창조관 11층에 조성된 성화미술관은 진흥문화(주) 박경진 회장이 평생 수집한 성화 작품을 백석학원 설립 50주년을 맞아 기증하면서 결실을 보게 됐다.백석학원 설립자 장종현 목사는 평소 백석대와 백석문화대의 문화예술 공간의 중요성을 강조해 왔다.성화미술관은 설립자의 가치관과 ‘영적 생명을 살리는 교육’이라는 백석학원의 건학이념을 바탕으로 조성됐다.전시는 총 5개 테마관으로 구성됐다. 1관 ‘구약 성화’는 세상과 인간을 향한 하나님 여정을 되짚으며 전시의 문을 열고, 2관 ‘예수의 다양한 초상’에서는 시대와 화가에 따라 다르게 그려진 예수의 얼굴을 한자리에서 만날 수 있다.3관 ‘예수의 생애: 탄생에서 부활까지’는 예수의 생애를 성화로 따라가는 순례길로 꾸며진다. 4관 ‘모세의 기적과 은혜의 길’에서는 홍해가 갈라지는 순간을 체험할 수 있는 미디어 아트 공간이 연출됐다.5관 ‘십계명과 신앙의 길’은 십계명과 대작 성화가 이끄는 묵상의 시간으로 전시의 마지막을 장식한다.백석기독교문화예술관 문현미 관장은 “성화미술관이 단순한 전시 공간을 넘어, 예술을 통해 생명의 복음을 전하는 은혜의 통로가 되기를 기대한다”고 말했다.천안 이종익 기자