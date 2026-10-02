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망원시장 옆 노후 주택가, 최고 29층 1550가구로

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망원역~망리단길~한강 보행축


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재개발 신속통합기획이 확정된 서울 마포구 망원동 416-53 일대 조감도.
서울시 제공


서울 마포구 망원동의 노후 저층 주거지가 최고 29층, 약 1550가구 규모 주거단지로 탈바꿈한다.

서울시는 망원동 416-53 일대 재개발 신속통합기획을 확정했다고 1일 밝혔다. 신속통합기획은 재개발·재건축 정비계획을 세우는 단계부터 서울시가 가이드라인을 제시해 사업이 보다 신속하게 추진될 수 있도록 지원하는 제도다.

대상지는 지하철 6호선 망원역에서 약 500m 떨어진 곳으로, 망원시장과 포은로(망리단길), 망원한강공원에 가깝다. 하지만 노후 주택이 많고 도로가 좁은 데다 주차 공간이 부족해 주거환경 개선 필요성이 제기돼 왔다. 핵심은 망원역에서 망원시장·망리단길을 거쳐 한강까지 이어지는 보행축을 만드는 것이다.

기존 도로를 따라 동서 방향 공공보행통로를 조성하고 망원로4길 등 주변 도로는 3~4차로로 넓힌다. 보행자 안전을 위해 보도와 차도도 분리한다. 단지 동남쪽에는 약 4800㎡ 규모 공원을 조성하고, 공원 아래에는 공영주차장을 마련한다.

망리단길 상가 주변인 단지 경계부는 12~13층의 중저층으로 계획하고, 단지 중심부로 갈수록 높아져 최고 29층에 이르도록 했다. 한강 방향으로 시야가 열리도록 동서 방향 통경축도 확보한다.

현재 제2종일반주거지역(7층 이하)은 제2종일반주거지역으로 상향해 용적률 250%를 적용한다. 이에 따라 이 일대에는 약 1550가구가 들어설 계획이다. 김창규 시 도시공간본부장은 “주거와 상업·여가 등 다양한 기능이 공존하는 지역인 만큼 골목상권과 주민의 생활이 어우러진 주거단지가 조성되도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

이범수 기자
2026-10-02 19면
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