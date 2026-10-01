역사와 미래의 만남…화성시, ‘정조효(孝)문화제·정조대왕능행차’ 3~4일 개최

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화성특례시가 3일부터 4일까지 정조효공원과 융릉 일원에서 ‘2026 정조효문화제·정조대왕능행차’를 개최한다.정조효문화제는 정조대왕의 깊은 효심과 애민정신을 기리고 계승하기 위하여 2002년부터 이어져 온 화성시 대표 역사문화축제다.첫날인 3일 개막식에서는 효행상 시상과 400여 명의 시민이 참여해 1789년 사도세자의 묘를 조선 최고의 명당으로 꼽히는 화성 융릉으로 옮긴 장례 행렬을 재현하는 ‘현륭원 천원’이 펼쳐진다. 이어 정조대왕의 효 정신을 주제로 한 창작 뮤지컬 ‘왕의 길’공연과 1,000대 규모의 드론 라이트쇼가 가을 밤하늘을 수놓는다.4일에는 약 800명의 시민이 참여하는 정조대왕능행차가 전통구간(황계동~현충공원), 현대구간(동탄 센트럴파크~현충공원), 미래구간(현충공원~융릉)으로 이어진다.정조대왕능행차는 정조대왕의 화성행차를 재현하는 축제의 대표 프로그램이다. 효 퍼레이드단과 어린이 어가행렬단, 시민 행렬단, 외국인 행렬단 등이 참여해 정조대왕의 효행과 애민정신을 생생하게 전달한다.특히 미래첨단도시 화성시의 정체성을 담은 로봇행렬이 능행차에 새롭게 참여한다.이어 융릉에서는 산릉제례 어가행렬과 현륭원 제향이 진행된다. 정조대왕이 아버지 사도세자를 향해 실천했던 효심의 의미를 되새기는 의례로, 정조효공원에서 실시간 중계돼 역사적 의미를 한층 생생하게 전달한다.이와 함께 축제 기간 동안 정조효공원 및 융릉 일원에서는 조선시대 무예 시연, 국악 공연, 전통 복식 및 공예 체험, 봉심의 체험, 왕릉 탐방 프로그램 등 다양한 체험형 프로그램이 운영돼 풍성한 볼거리와 즐길 거리를 제공한다.정명근 시장은 “정조효문화제와 정조대왕능행차는 정조대왕의 효심과 애민정신을 오늘의 가치로 계승하는 대한민국 대표 역사문화축제”라며 “특히 올해는 로봇행렬 등 새로운 콘텐츠를 통해 역사와 문화, 첨단기술이 공존하는 화성시만의 특별한 축제를 선보인다”고 말했다.안승순 기자