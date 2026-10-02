권태익 경기도의원, 제23회 경기도지사배 시·군 대항 장애인 합창대회 참석

“목소리가 하나로 어우러지듯 장애와 비장애가 함께하는 경기도 만들어가야”



▲ 지난 1일 경기아트센터 대극장에서 열린 ‘제23회 경기도지사배 시·군 대항 장애인 합창대회’에 참석한 권태익 의원(사진=경기도의회)

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경기도의회 보건복지위원회 소속 권태익 의원(국민의힘, 비례)이 지난 1일 경기아트센터 대극장을 찾아 ‘제23회 경기도지사배 시·군 대항 장애인 합창대회’에 함께했다. 권 의원은 이 자리에서 무대에 오른 도내 참가자들에게 따뜻한 응원을 건네는 한편, 장애인 문화예술 활동이 지닌 소중한 가치를 다시금 다졌다.이날 행사는 경기도장애인복지회가 주최하고 31개 시·군 지부가 공동 주관해 마련됐으며, 도내 각 시·군을 대표하는 장애인 합창단들이 무대에 올라 그간 정성껏 준비한 기량을 여감 없이 펼쳐 보였다. 경기도의회에서는 보건복지위원회 김현덕 의원과 장애인복지 주요 관계자들이 자리를 함께해 참가자들에게 따뜻한 격려와 응원을 전했다.특히 합창단원들이 무대에 들어설 때마다 객석에서는 뜨거운 함성과 박수가 쏟아졌고, 단원들은 서로의 호흡에 집중하며 조화로운 화음을 만들어내 관객들에게 깊은 감동과 울림을 선사했다. 이번 대회는 단순한 순위 경쟁을 넘어 음악이라는 매개체를 통해 서로 공감하고 소통하는 뜻깊은 축제의 장으로 채워졌다.권 의원은 축사를 통해 “한 사람 한 사람의 목소리는 서로 다르지만 함께할 때 아름다운 화음이 만들어진다”며 “오늘 이 무대가 바로 우리가 만들어가야 할 공동체의 모습을 보여주는 것 같다”고 말했다.이어 “무대에 서기까지 수없이 연습하고 서로의 호흡을 맞춰왔을 참가자 여러분의 노력과 열정에 큰 박수를 보내드린다”며 “오늘만큼은 경쟁에 대한 부담을 내려놓고 준비한 기량을 마음껏 펼치며 서로를 격려하고 즐기는 시간이 되길 바란다”고 격려했다.또한 권 의원은 장애인의 문화예술 활동이 일상 속에서 더욱 폭넓게 이뤄질 수 있도록 지속적인 관심이 필요하다는 점도 강조했다. 또한 “장애인이 문화예술을 향유하는 데 그치지 않고 직접 참여하고 자신의 재능과 가능성을 펼칠 수 있는 기회가 더욱 많아져야 한다”며 “도의회에서도 현장의 목소리에 귀 기울이고 장애인 문화예술 활동이 보다 활성화될 수 있는 방안을 함께 살펴보겠다”고 밝혔다.끝으로 권태익 의원은 “오늘 무대에서 만들어진 아름다운 화음처럼 장애와 비장애의 구분을 넘어 서로를 존중하고 함께 어우러지는 경기도가 되길 기대한다”며 “무대에 오른 모든 참가자가 오늘의 주인공이다. 여러분의 아름다운 도전과 열정을 진심으로 응원한다”고 말했다.류정임 리포터