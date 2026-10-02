봉양순 서울시의원, 하계이어 공릉까지 스크린 파크골프장 조성 기여로 “두 번째 감사패”

하계 이어 공릉종합사회복지관 스크린 파크골프장 조성에도 힘 보태
생활체육시설 조성 예산 지원 노력 및 활성화 공로 인정받아 감사패 수상
“주민 일상에서 체감할 수 있는 생활복지 꾸준히 챙길 것”
서울시의회 봉양순 의원(노원3, 더불어민주당)이 지난 1일 공릉종합사회복지관 스크린 파크골프장 조성에 필요한 예산 지원이 이뤄질 수 있도록 관심을 갖고 노력해 온 공로로 복지관으로부터 감사패를 받았다.
봉 의원은 이날 공릉종합사회복지관에서 열린 스크린 파크골프장 개장식에 참석해 시설 조성 경과와 운영계획을 살펴보고 주민들과 함께 개장을 축하했다.
공릉종합사회복지관은 어르신을 포함한 지역주민들이 계절이나 기후에 영향받지 않고 집 가까이에서 생활체육을 즐길 수 있도록 복지관 지하 1층 공간에 스크린 파크골프장을 새롭게 구축했다.
|지난 1일 공릉종합사회복지관 스크린 파크골프장 조성에 필요한 예산 지원이 이뤄질 수 있도록 관심을 갖고 노력해 온 공로로 복지관으로부터 감사패를 받은 봉양순 의원. 서울시의회 제공
봉 의원은 그간 복지관을 이용하는 주민들의 여가 생활과 체육 공간이 대폭 확대되어야 한다는 점에 깊이 공감하며, 스크린 파크골프장 설치 사업에 필요한 관련 예산이 차질 없이 확보될 수 있도록 지속적인 관심과 노력을 기울여 왔다. 복지관 측은 이 같은 봉 의원의 적극적인 지원과 공로를 높이 평가하여 개장식 현장에서 감사의 마음을 담은 감사패를 직접 전달했다.
봉양순 의원은 “주민들이 날씨에 구애받지 않고 가까운 곳에서 운동하며 건강과 활력을 챙길 수 있는 공간이 마련돼 뜻깊다”며 “시설이 만들어지기까지 애써주신 복지관 관계자 여러분께 감사드리고, 저 역시 필요한 지원이 이뤄질 수 있도록 힘을 보탠 만큼 감사패를 더욱 뜻깊게 생각한다”고 소회를 밝혔다.
류정임 리포터