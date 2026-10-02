이건희 경기도의원 “경기도의료원, 지역별 공공의료 역할 살리면서 지속가능한 운영방안 찾아야”

‘경기도의료원 경영손실 실태조사 및 개선방안 연구’ 중간보고회 참석

“각 병원과 충분히 소통해 현장에서 실행할 수 있는 실질적인 개선방안 마련해야”



▲ 지난 1일 열린 ‘경기도의료원 경영손실 실태조사 및 개선방안 연구’ 중간보고회에 참석한 이건희 의원(사진=경기도의회)

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경기도의회 보건복지위원회 소속 이건희 의원(더불어민주당, 남양주1)이 지난 1일 진행된 ‘경기도의료원 경영손실 실태조사 및 개선방안 연구’ 중간보고회 자리에 참석해 6개 경기도의료원 병원의 지역별 맞춤형 공공보건 의료 역할과 경영 효율화 방안에 대해 목소리를 냈다.이번 연구 과제는 단순히 경기도의료원의 재정적 적자 규모를 집계하는 수준을 넘어, 재무·원가·운영·정책 등 다각적 원인 분석을 바탕으로 각 지역 및 병원별 특성에 부합하는 개선책을 도출하고자 기획되었다. 연구진은 향후 병원별 구체적 과제 설정과 단계적 이행계획, 성과 측정 지표, 예산 지원 기준 등을 종합적으로 마련해 발표할 계획이다.이날 중간보고에서는 수원·의정부·파주·이천·안성·포천 6개 병원을 대상으로 지역의 의료수요와 공급 여건을 분석하고, 각 병원이 담당해야 할 중장기 목표기능과 책임범위에 대한 잠정안이 제시됐다. 연구진은 향후 병원과 전문가 의견을 반영해 환자 흐름과 진료량, 성과, 인력·자원 등을 추가 분석하고 운영대안과 적정비용, 실행계획까지 구체화할 계획이다.이 의원은 특히 각 병원이 이미 현장에서 지역 특성에 맞는 공공의료 기능과 발전 방향을 고민해 왔다는 점을 연구 결과에 충분히 반영할 필요가 있다고 강조했으며 “의정부병원의 경우 지난 현장방문에서도 정신건강 분야를 비롯해 병원이 가진 특성을 살린 방향으로 기능을 강화하려는 고민을 확인할 수 있었다”며 “이번 중간보고에서 제시된 내용 가운데는 각 병원이 이미 필요성을 인식하고 준비해 온 부분도 상당히 있을 것”이라고 말했다.이어 이 의원은 “연구진이 지난 3개월 동안 각 병원과 많은 논의를 진행한 만큼, 남은 연구기간에도 병원 현장과 충분히 교류했으면 한다”며 “각 병원이 해당 지역에서 필요한 공공의료 역할을 제대로 수행하면서도 경영손실을 줄이고 지속가능하게 운영할 수 있도록 구체적인 노하우와 운영방안이 최종 결과에 담겨야 한다”고 강조했다.끝으로 “병원마다 지역적 여건과 담당해야 할 공공의료 기능이 다른 만큼, 일률적인 경영개선 방안보다는 현장의 의견을 충분히 반영한 병원별 실행방안을 마련하는 것이 중요하다”며 “이번 연구가 적자 원인 분석에 그치지 않고 경기도의료원의 실질적인 운영 개선으로 이어질 수 있도록, 각 병원에서도 최신 자료를 제공하고 현장의 의견을 정확히 전달하는 등 연구진에 적극 협조해 주기를 바란다”고 덧붙였다.류정임 리포터