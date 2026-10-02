경북도의회, 경북대구행정통합특별위원회 구성

경북·대구 통합 쟁점 철저한 검증 예고



제366회 제1차 정례회 경북대구통합특별위원회 회의에서 이춘우 위원장이 발언하고 있다. 경북도의회 제공

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제366회 정례회를 통해 경북도의회는 지방이 중심이 되는 성장 거점을 형성하고 수도권 일극 체제에 맞서고자 ‘경북대구행정통합특별위원회’를 새로이 출범시켰다.경북대구행정통합특별위원회는 이춘우 위원장, 김일수 부위원장을 비롯해 연규식 위원, 이동업 위원, 최덕규 위원, 최병근 위원, 김대진 위원, 김창혁 위원, 임무석 위원, 송병길 위원, 김창기 위원, 이철식 위원, 김수문 위원, 신효광 위원, 윤철남 위원, 황재철 위원, 이종평 위원, 노성환 위원, 도희재 위원, 정한석 위원, 김재환 위원, 김상희 위원, 김재준 위원, 정윤태 위원 등 경북 22개 시·군의 다양한 목소리를 빠짐없이 대변할 수 있도록 각 지역을 대표하는 총 24명의 위원으로 구성되어 본격적인 활동을 펼쳐나갈 계획이다.근래 들어 경북과 대구의 행정통합은 수도권 중심 구조를 벗어나 지역 간 균형발전을 도모할 핵심적인 방안으로 급부상하고 있다. 특히 오는 2028년 통합특별시의 본격적인 출범을 목표로 관련 절차가 가속화되는 가운데, 특별위원회는 추진 과정에서 발생할 주요 이슈와 난제들을 깊이 있게 다루고 한층 세밀한 검증을 펼쳐나갈 방침이다.이춘우 경북대구행정통합특별위원회 위원장(영천)은 “수도권 집중화와 지방 경제 침체라는 위기 속에서 경북과 대구의 행정통합 논의는 도의 미래를 결정지을 중대한 전환점”이라고 진단하며 “하나의 생활권으로 묶어 수도권에 견줄 성장 거점을 만드는 중차대한 일인 만큼, 위원회 차원에서 이러한 쟁점들을 면밀히 살피고 도민의 다양한 목소리를 폭넓게 담아내어 모두가 공감할 수 있는 합리적인 방향을 모색하겠다”고 밝혔다.김일수 경북대구행정통합특별위원회 부위원장(구미)은 “행정통합 논의의 중심에는 반드시 ‘도민’이 있어야 한다”고 강조하며 “여러 위원님들과 함께 22개 시·군의 다양한 우려와 기대를 가감 없이 수렴하여, 신중하고 객관적인 자세로 의회 본연의 역할에 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.류정임 리포터