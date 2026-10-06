화성시-삼성전자, 4년 연속 ‘친환경 차량 나눔’ 동행…20대 복지현장 배치

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정명근 화성시장(왼쪽 네 번째)이 6일 복지시설에 기증할 친환경 차량 앞에서 삼성전자 DS부문 하헌재 상무(왼쪽 세 번째), 복지시설 관계자들과 기념 촬영을 하고 있다. 화성시 제공


화성특례시와 삼성전자 DS부문이 6일 관내 복지시설에 친환경 차량 4대를 복지시설에 기증했다.

차량을 지원받은 복지시설은 ▲LH행복꿈터 나눔지역아동센터 ▲화성시장애아동재활센터 ▲천사의집 ▲해드림달그림보호작업장 등 4곳이다.

친환경 차량 지원은 2023년부터 삼성전자 DS부문 임직원이 자발적으로 참여하는 ‘사랑의 걷기 캠페인’을 통해 마련된 기부금으로 친환경 차량을 산 뒤 공모를 통해 선정된 사회복지기관에 전달하는 사업이다.

정명근 시장은 “이번 차량 지원이 복지시설 이용자의 이동 불편을 덜고, 도움이 필요한 시민들에게 복지서비스를 더 촘촘하게 제공하는 데 든든한 힘이 될 것”이라고 말했다.


안승순 기자
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