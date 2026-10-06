서울Pn

검색

6000년전 서울, 암사에서 만나요

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

금천 “24시간 곁에 있을게요”… 지친 마음 보듬

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

일터가 축제장 됐다… 함께 걷고 먹고 즐긴 구로

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

고충 해결·만족도는 96%↑…중구, 약수하이츠서

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

도봉구, 쌍문역 둘러상점가 골목길 ‘디자인 거리’ 새 단장

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

상점가 인근 노후 도로 정비
‘디자인 거리’로 재탄생 예정


  •
디자인 거리로 재탄생한 도봉구 쌍문역 ‘둘러상점가’ 골목 전경.
도봉구 제공


서울 도봉구는 쌍문역 둘러상점가 거리가 오는 10일 열리는 ‘둘러밤마실’ 야시장 개최에 맞춰 특색 있는 ‘디자인 거리’로 탈바꿈한다고 6일 밝혔다.

쌍문역 둘러상점가는 드라마 ‘응답하라 1988’의 따뜻한 감성을 품고 있는 도봉구의 대표 골목 상권 중 하나다. 그간 인근 도로에 지반 침하와 도로 파임, 균열이 빈번히 발생해 안전사고 예방을 위한 보수가 시급했다. 이에 구는 서울시로부터 지역현안·재난안전관리 특별교부세를 확보했다.

지난 9월 대대적인 아스팔트 포장 정비를 미리 마쳤다. 이후 구와 상인회는 젊은 층과 가족 단위 방문객이 모두 즐겨 찾는 매력적인 장소로 만들기 위해 함께 디자인을 마련했다.

공사는 가족 친화 야시장 ‘둘러밤마실’의 개최에 맞춰 완료될 예정이다. 방문객들은 새롭게 정비된 쾌적한 거리 위에서 회전목마와 버블 쇼, 가족 야식 프로젝트 등 다채로운 프로그램을 즐기며 추억을 쌓을 수 있다.

김동욱 구청장은 “구와 상인회가 힘을 모아 새로 단장한 거리에서 열리는 ‘둘러밤마실’ 축제에 많은 가족 방문객이 찾아와 따뜻하고 풍성한 가을밤을 만끽하시길 바란다”고 말했다.


유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

마포 ‘새 얼굴’에 윤택·이성우·프라우드먼 합류

도시 알릴 신규 홍보대사 위촉

관악에 ‘1호 서울체력장’ 문 열었다

19세이상 무료… 체력측정·상담 박준희 청장 “체육인프라 확충”

서대문 “머리할때 장애인 불편없도록”

장애인친화미용실 7곳 지정운영 경사로 설치, 수급자 감면혜택도

광진에선 휴머노이드와 함께 춤을

10월부터 광진미래기술체험관서 화~금 단체, 토요일엔 일반공연 김경호 “미래기술 이해하는 계기”

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr