영암군, 군민의 날 기념 ‘영암몰 특별 기획전’ 개최

할인 기획전 통해 소비자 만족도를 높이고 지역 농가 판로 제공



영암몰 특가전 홍보물.

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전남광주특별시 영암군이 ‘영암군민의 날’을 맞아 공식 온라인 쇼핑몰 ‘영암몰’에서 지역 우수 농특산물 특별 할인 기획전을 개최한다.이번 기획전은 10월 31일 군민의 날을 기념해 군민과 전국의 향우 및 소비자들에게 영암의 청정 먹거리를 널리 알리고 감사의 마음을 전하기 위해 마련됐다.특히 소비자들이 우수한 지역 농특산물을 부담 없이 만날 수 있도록 20% 할인 혜택(1인 3매, 최대 5만원)을 제공하는 프로모션이 함께 진행된다.이번 기획전에서는 과일 등 신선 농산물과 고품질 축산물, 전통 가공식품 등 영암 대표 농특산물을 할인 판매해 소비자 만족도를 높이고 지역 농가의 판로를 제공할 방침이다.우승희 영암군수는 “영암군민의 날을 맞아 군민들과 전국의 소비자들이 풍성한 영암의 가을을 함께 나누고 즐길 수 있도록 20% 할인 혜택을 담은 기획전을 준비했다”며, “앞으로도 소비자와 지역 농민들을 위한 다양한 지원 활동을 이어가겠다”고 말했다.한편, 영암몰은 이번 10월 군민의 날 기념 기획전을 시작으로 가을철 수확기에 발맞춘 다양한 프로모션을 지속해서 펼쳐나갈 계획이다.영암 류지홍 기자