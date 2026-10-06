완도군, 10월 추천 관광지 ‘생일도 둘레길’ 선정

바다와 숲, 마을 이어지는 힐링 여행지, 특산품 증정 이벤트 진행



완도군 10월 추천 관광지 여행 후기 이벤트 홍보물.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남광주특별시 완도군이 10월 추천 관광지로 푸른 바다와 기암절벽 등 해안 경관이 어우러진 ‘생일도 둘레길’을 선정했다.‘생일도 둘레길’은 바다와 숲, 마을이 이어지는 코스로 서성항에서 시작해 해안도로를 따라 용출 갯돌 해안, 금머리 갯길, 금곡 해수욕장, 금곡마을까지 총 10.6km이며, 약 3시간 30분이 소요된다.선선한 가을바람이 불어오는 10월의 생일도 둘레길은 푸른 바다를 배경으로 숲길을 걸을 수 있어 힐링 여행지로 꼽히고 있다.둘레길이 시작되는 서성항에는 ‘생일도’라는 이름다운 초대형 생일 케이크 조형물이 방문객들을 반긴다.특히 해안 길을 따라 걷다 보면 바다 위에 떠 있는 섬들이 파노라마처럼 펼쳐지고 숲에는 가을 야생화의 향기가 퍼져 발걸음을 가볍게 한다.또 어촌 마을 길을 거닐면서 섬 주민들의 삶과 문화를 직접 느낄 수 있다.생일도는 해발 483m의 백운산과 용출리 갯돌밭이 장관을 이루는 섬으로 2016년도에는 ‘가고 싶은 섬’으로 선정됐다.군은 10월 추천 관광지 방문객을 대상으로 생일도 둘레길을 방문한 뒤 완도문화관광 누리집에 후기를 작성하면 추첨을 통해 완도 특산품을 증정하는 여행 후기 이벤트도 진행한다.완도 류지홍 기자