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중랑구, 사가정역세권 재개발 정비구역 지정…2037가구 규모

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최고 40층 주거단지 조성
공원·근린생활시설 확충


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중랑구 사가정역세권 재개발 정비구역 조감도.
중랑구 제공


서울 중랑구는 ‘사가정역세권 도시정비형 재개발사업’이 지난 1일자로 서울시로부터 정비계획 결정 및 정비구역 지정 고시됐다고 6일 밝혔다.

앞서 사가정역세권은 지난 5월 서울시 도시계획위원회 심의에서 정비구역 지정 및 정비계획 결정(안)이 수정가결됐다. 이후 후속 행정 절차를 거쳤다.

고시에 따라 면목동 572-1번지 일대 6만 9712.7㎡가 정비구역으로 신규 지정된다. 총 4개 획지 중 3개 획지 5만 4437.60㎡에는 지하 4층~지상 최고 40층, 16개 동 규모의 공동주택 2037가구가 들어설 예정이다. 이 가운데 장기전세주택은 566가구, 재개발임대주택은 137가구다.

대상지는 지하철 7호선에 위치해 강남권으로의 접근성이 우수하며 인근 동부간선도로를 통해 서울 도심과 경기 북·남부 지역으로 이동하기도 편리하다. 주변에는 면목역세권 장기전세주택 도시정비형 재개발사업과 모아타운 등 노후 저층 주거지 개선을 위한 정비사업도 추진되고 있다.

기존 까치어린이공원과 연계해 약 7123.8㎡ 규모의 공원을 조성하고, 사가정역과 인접한 남측 가로변에는 근린생활시설을 배치해 주민들의 휴식 공간을 확보하고 기존 상권과 연계한 가로환경을 조성할 계획이다.

도로와 보행환경도 개선한다. 대상지 동서를 가로지르는 면목로49길은 유지하고, 남북을 가로지르는 사가정로49길은 기존 8m에서 10m로 확장한다. 중랑천과 용마산을 연결하는 통경축은 기존 가로체계와 연계해 계획하고 단지 내에 추가적인 통경축도 확보할 예정이다.

아울러 인근 공동주택단지와 중·저층 주거지를 고려한 높이계획을 적용하고 변화감 있는 층고를 마련해 주변 지역과 조화를 이루도록 했다. 중랑천 방향으로 보행 중심의 가로환경도 마련한다.

류경기 구청장은 “사가정역 일대의 주거환경 개선과 주변 지역과 조화를 이루는 쾌적한 주거단지가 신속하고 안정적으로 조성될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

유규상 기자
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