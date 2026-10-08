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달리기·증여·상속·AI까지…성남시 평생학습 4개 강좌

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위례평생학습관서 160명 모집
12일 오전 10시부터 선착순 접수


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성남시가 운영 예정인 ‘나를 위한 가장 현실적인 투자’ 강좌 안내문
경기 성남시는 ‘나를 위한 가장 현실적인 투자’를 주제로 달리기와 증여·상속, 인공지능(AI) 등 4개 분야 평생학습 강좌를 마련해 수강생 160명을 모집한다고 8일 밝혔다.

강좌는 오는 26일부터 12월 3일까지 수정구 위례평생학습관에서 열린다.

건강 달리기는 월요일반과 일요일반 각 25명을 모집해 올바른 자세와 준비운동, 느린 달리기, 호흡법, 회복 스트레칭 등을 실습한다.

증여세와 상속세 강좌는 각각 40명을 모집한다. 증여세 강좌에서는 주식·부동산 증여와 가족 간 거래, 자녀 지원, 자금출처조사 대비 등을 다룬다. 상속세 강좌에서는 상속인의 권리와 상속 공제, 절세 전략, 재산 평가와 납부 재원 마련 등을 설명한다.

AI 강좌는 30명을 대상으로 4차례 진행한다. 생성형 AI에 대한 기본 이해부터 챗GPT·제미나이 활용, 보고서와 발표자료 작성, 업무 자동화 등을 실습한다.

수강료는 회차당 1만원이다. 20세 이상 성남시민이면 신청할 수 있으며, 오는 12일 오전 10시부터 성남시 평생학습 통합플랫폼 ‘배움숲’에서 강좌별로 선착순 접수한다.


한상봉 기자
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