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전국 첫 GH ‘지분적립형 분양주택’, 지방공공기관 혁신 ‘최우수상’

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김용진 사장, “새로운 공공주택 모델과 제도를 끊임없이 개척한 결과”


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경기주택도시공사(사장 김용진, 오른쪽)가 29일 서울 서초구 지방공기업평가원에서 열린 ‘2026년 지방공공기관 혁신 우수기관 시상식’에서 지역상생·협력 분야 최우수상을 받았다. GH 제공


경기주택도시공사(GH)가 29일 서울 서초구 지방공기업평가원에서 열린 ‘2026년 지방공공기관 혁신 우수기관 시상식’에서 지역상생·협력 분야 최우수상을 받았다.

지방공공기관 혁신 우수기관 시상식은 행정안전부와 지방공기업평가원이 지역 현안 해결과 공공서비스 혁신에 기여한 지방공공기관의 우수사례를 발굴·확산하기 위해 해마다 개최하고 있다.

GH는 ‘전국 최초 지분적립형 분양주택 모델로 무주택 국민들에게 내 집 마련 주거사다리 지원’ 사례로 수상했다. 무주택 청년과 신혼부부의 초기 자금 부담을 크게 낮추는 새로운 공공분양 모델을 개발하고, 실효성 있는 공급을 위한 법·제도적 기반까지 다진 점이 높은 평가를 받았다.

지분적립형 분양주택은 수분양자가 분양가의 10~25%에 해당하는 지분을 먼저 취득해 입주한 뒤, 20~30년에 걸쳐 나머지 지분을 나눠 받는 방식이다.

GH는 이 모델을 실현하기 위해 금융·세제·청약 등의 제도 개선을 이끌었다. 금융위원회 법령해석을 이끌어내 전용 대출상품 개발 기반을 마련했으며, 법인세 및 보유세 부담도 낮췄다.

또한 특별공급 대상에 청년과 신생아 가구를 신설하는 등 실제 수요자 맞춤형 공급기준 마련에 기여했다.

무엇보다 정부가 지난 8월 발표한 ‘주택 신속공급 방안’을 통해 공공분양 물량의 일정 비율(약 15%)을 지분적립형·수익공유형으로 공급하기로 하면서, GH가 전국 최초로 추진해 온 모델이 단일 사업을 넘어 정부 핵심 주택정책으로 전국 확산되는 성과를 거뒀다.

한편, 국내 1호 지분적립형 분양주택은 수원 광교 A17블록에 들어설 예정이다. 총 600세대 중 240세대에 지분적립형 방식이 적용되며, 공간 설계 과정에는 도민으로 구성된 ‘GH 홈에디터’의 아이디어를 반영해 주거 만족도를 높였다.

김용진 GH 사장은 “이번 최우수상 수상은 무주택 실수요자의 내 집 마련을 지원하고자 새로운 공공주택 모델과 제도를 끊임없이 개척해 온 노력을 인정받은 값진 결과”라며 “지분적립형 주택이 국가 주택정책으로 자리매김한 만큼, 앞으로 사업 실행력을 더욱 높여 서민 주거 안정과 주거복지 향상에 앞장서겠다”고 말했다.

안승순 기자
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