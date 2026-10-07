박승진 서울시의원, ‘중랑구 가을 축제 릴레이 개최 환영… “봄 장미축제 이을 명품 가을 축제 싹 틔워”

10월 3일 ‘장미공원 오페라’, 4일 ‘제1회 서울 희희낙락 페스티벌’ 연이어 개최

가을 축제 부재했던 중랑구에 다채로운 문화 혜택 제공하려는 지속적인 노력 결실

“사계절 내내 축제와 문화가 숨 쉬는 문화도시 중랑구 만들어 갈 것”



박승진 서울시의원

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서울시의회 박승진 의원(더불어민주당·중랑3)이 지난 3일과 4일 이틀 동안 중랑구 일대에서 펼쳐진 가을 축제 릴레이를 반기며, 지역사회가 명실상부한 사계절 문화도시로 탈바꿈하고 있다는 뜻을 밝혔다.그간 중랑구는 대표 봄 행사로 꼽히는 ‘서울장미축제’에 비해 가을에 즐길 만한 콘텐츠가 적다는 아쉬움이 제기되어 왔다. 이에 박 의원은 중랑천 변을 활용한 가을철 문화예술 예산을 꾸준히 챙기고 축제 기반을 다지는 데 주력해 왔으며, 이 같은 다방면의 노력이 이번 주말 연속 축제라는 결실을 보게 됐다.우선 3일 토요일 저녁 7시에는 중랑구 장미공원 야외무대에서 제15회 그랜드오페라축제 ‘장미공원’의 막이 올랐다. 서울시 민간축제 지원 대상으로 지정된 이번 무대는 600석에 달하는 야외 객석을 마련해 관람객들에게 전석 무료로 선착순 제공됐다.이어 10월 4일 일요일 오후 5시에는 중화 체육공원에서 ‘제1회 서울 희희낙락 페스티벌’이 개최됐다. 중랑문화원에서 주최, 주관하고 서울시가 함께하는 이 축제는 온 가족이 함께 즐기는 가을 음악회를 주제로 시민들에게 다가갔다. 트로트 황태자로 불리는 가수 박현빈과 감성 발라더 가수 유미의 축하공연, 시니어모델 워킹쇼, 타포스 난타, 장미가요제 대상 수상자 공연 등 다채로운 무대로 시민들이 다 함께 즐길 수 있는 시간을 선사했다.박 의원은 지난 2024년 제1회 중랑천 가을 음악회를 시작으로 태릉시장 상인과 주민이 어우러지는 ‘태릉시장 골목夜(야)길 페스티벌’ 등을 연이어 성사시키며, 지역 주민들이 동네에서 양질의 문화를 향유할 수 있는 기반을 다져왔다.박 의원은 “봄의 장미축제 못지않게 가을에도 중랑구민들이 집 가까운 곳에서 훌륭한 문화 축제를 즐기실 수 있도록 만들겠다는 약속을 지켜나가고 있다”며 “이번에 열린 고품격 오페라 공연과 신나는 희희낙락 페스티벌에 많은 구민들이 참여해 가족, 이웃과 함께 낭만과 흥겨움이 가득한 가을밤을 만끽하셨길 바란다”고 전했다.아울러 “앞으로도 중랑구가 명실상부한 문화도시, 축제의 도시로 굳건히 자리매김할 수 있도록 박홍근 국회의원(중랑구을)과 함께 다방면의 지원을 아끼지 않겠다”고 덧붙였다.류정임 리포터