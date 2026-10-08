서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

외인관광객, 올 1~8월 서울서 7조 썼다

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

노원 가을밤 ‘새로운 달’이 뜬다

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

임신준비~육아 촘촘하게 지원하는 구로

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

용산을 빛낸 ‘청백리’ 찾는다…용산 청백공무원 후

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

박운기 구청장 ‘경청의 100일’… 주민 1226명 만났다

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

현장 289회 찾아 서대문 현안 청취


  •
박운기(오른쪽 두 번째) 서울 서대문구청장이 ‘서대문 학부모 파트너 권역별 찾아가는 워크숍’에서 참여 학부모들과 대화하고 있다.
서대문구 제공


서울 서대문구는 8일로 취임 100일을 맞는 박운기 구청장이 그동안 주민 1226명을 만나 현장 목소리를 들었다고 7일 밝혔다.

7월 1일 취임한 박 구청장은 ‘주민과 소통하며 경청하는 주민 모두의 구청장’을 약속했다. 이후 청년과 상인, 어르신, 학부모 등을 만나 주거와 취업, 주차, 교육환경 등에 관한 의견을 들었다. 복지시설과 전통시장, 학교, 창업시설, 재개발 현장 등을 찾은 횟수는 289회에 달한다.

주민과의 만남은 공식 행사나 간담회에 한정하지 않았다. 일정 사이에 짬을 내 만나고 점심시간을 활용해 어르신과 장애인, 노동자의 이야기를 들었다. 이렇게 들은 의견은 구정에 반영했다. 상인들이 건의한 점심시간대 음식점 주변 주차단속 유예 등이 대표적이다. 취임 제1호 결재도 ‘주민자치 활성화 추진’이었다. 취임 후 14개 동을 모두 찾아 주민 의견을 들었고, 다음 달 1일 14개 동 주민자치회가 출범한다. 구는 100일간 접수한 의견을 2027년 사업계획과 예산에 반영할 방침이다.

박 구청장은 “지난 100일은 서대문이 풀어야 할 과제와 앞으로의 방향을 확인한 시간이었다”며 “‘우리 모두의 구청장이 되겠다’는 약속을 실천하겠다”고 말했다.


이범수 기자
2026-10-08 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

허준축제 관람객들~ 건강하고 즐거운 하루 처방하오

강서, 이번 주말 마곡 일대 개최

21년 기다림 끝에… 불광5구역 철거 첫 삽

은평, 행정 지원·현장 점검 이어가 김미경 구청장 “안전이 가장 중요”

꼬인 정비사업도 영등포라면 다르다

매머드 신속추진지원단 출범 현장관리부터 전문 조언까지

정비사업 궁금증 풀어주는 ‘양천 도시정비 지식포럼’

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr