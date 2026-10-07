채신덕 경기도의회 문화체육관광위원장, ‘제107회 전국체육대회 경기도선수단 결단식’

채신덕 위원장, 전국체전 경기도선수단 결단식 참석해 선수단 선전 기원

선수․지도자․가족․도민의 헌신 격려하고 도 체육발전 위한 책임 있는 지원 강조

“도의회 167명 의원 모두가 든든한 응원군”… 종합우승 5연패 달성 응원



▲ 축사하는 채신덕 위원장(사진=경기도의회)



▲ 7일 열린 2026 제107회 전국체육대회 경기도선수단 결단식(사진=경기도의회)

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경기도의회 문화체육관광위원회를 이끄는 채신덕 위원장(더불어민주당, 김포2)이 7일 경기도청 다산홀을 찾았습니다. 그는 2026 제107회 전국체육대회 경기도선수단 결단식 자리에 함께하며, 향후 제주에서 치러질 본선 무대에 나설 도 대표 선수단의 우수한 성과를 기대함과 동시에 종합우승 5연패 달성을 향한 뜨거운 격려를 건넸습니다.현장에는 도지사와 도교육감을 필두로 도의원, 도내 종목별 단체장, 시·군 체육회장, 지도진 및 선수 등 약 200여 명의 인파가 결집해 승리를 향한 강력한 포부를 공유했습니다. 의식은 우수대학 지원금 수여를 신호탄으로 축하공연, 출전 현황 보고, 격려 및 축사 전달, 단기 수여, 선수 대표 선서, 그리고 기념 촬영 순으로 밀도 있게 펼쳐졌습니다.채 위원장은 축사를 마이크에 담아 지난 1년간 스스로의 한계에 맞서며 묵묵히 땀방울을 흘려온 선수들의 노고에 깊은 존경의 뜻을 표함과 동시에 값진 헌신을 높이 격려했습니다.이어 선수들이 경기장에 서기까지 선수 개인의 노력뿐만 아니라 가족과 지도자, 동료, 경기도민 등 수많은 사람의 응원과 뒷받침이 있었다고 강조하며 체육이 개인의 성취를 넘어 지역사회 전체가 함께 만들어가는 공동체의 가치임을 강조했다.특히 채 위원장은 경기도 체육 발전을 위한 경기도의회의 책임 있는 역할을 강조했다. 그는 “경기도는 전국체전에서 대한민국 체육의 중심을 지켜왔다”며 “선수들이 마음껏 꿈을 펼치고, 지도자들이 자부심을 가지고 함께할 수 있도록 경기도의회 167명 의원 모두가 여러분의 든든한 응원군이자 후원자가 되겠다”고 밝혔다.제12대 전반기 문화체육관광위원장으로서 채 위원장은 앞으로도 체육 현장의 다양한 목소리를 정책과 예산에 충실히 반영하고, 전문체육과 생활체육이 함께 성장할 수 있는 기반을 마련하는 데 힘쓸 계획이다. 아울러 경기도 체육이 대한민국 체육을 선도하는 위상을 지속적으로 이어갈 수 있도록 현장 중심의 의정활동을 강화해 나갈 방침이다.한편, 제107회 전국체육대회는 오는 10월 16일부터 22일까지 제주특별자치도 일원에서 개최되며, 경기도선수단은 총 2430명(선수 1640명, 임원 790명)이 50개 전 종목에 출전해 종합우승 5연패에 도전한다.류정임 리포터