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금종례 경기도의원, 보육 현장 대규모 집회 참석… “보육 예산·지원 즉각 확대해야”

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▲ 7일 보육 현장의 처우 개선과 안정적인 보육 지원을 촉구하는 대규모 집회에 참석한 금종례 의원(사진=경기도의회)


경기도의회 여성가족평생교육위원회 소속 금종례 의원(국민의힘, 비례)이 7일 보육 환경 개선과 안정적인 지원 방안 마련을 촉구하는 대규모 집회 현장을 찾아 보육교직원들에게 연대의 뜻을 전했다.

현장에 모인 어린이집 관계자 및 보육교직원들은 급식비와 운영비의 현실적 반영을 비롯해 교직원 처우 대폭 개선, 보육 관련 예산의 신속 집행 등을 강하게 요구했다.

금 의원은 현장 지지 발언을 통해 “오늘 보육인들이 거리로 나선 것은 특정 단체의 이익을 위한 것이 아니라 아이들의 권리와 보육의 미래를 지키기 위한 정당한 요구”라고 밝혔다.

이어 “물가와 인건비는 오르는데 운영비와 급식비는 현실을 따라가지 못하고 있다”며 “그 부담을 더 이상 어린이집과 보육교직원에게 떠넘겨서는 안 된다”고 강조했다.

또한 금 의원은 “보육은 선택적 복지가 아니라 국가와 지방정부의 책무”라며 “경기도는 현장의 요구를 외면하거나 책임을 미루지 말고, 약속한 지원을 즉시 이행하고 실질적인 대책을 마련해야 한다”고 촉구했다.

끝으로 금종례 의원은 “보육이 바로 설 때까지, 보육 현장이 존중받을 때까지 함께하겠다”며 “경기도의회 여성가족평생교육위원회 위원으로서 보육 현장의 목소리가 정책과 예산에 반영되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

류정임 리포터
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