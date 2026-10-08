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함평군, 농어촌 기본소득 시범 사업 선정 공직자 결의대회

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지역사회 공감대 확산과 사업 선정 위한 공직자 의지 결집


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함평군이 8일 농어촌 기본소득 사업 선정을 기원하는 공직자 결의대회를 하고 있다.


전남광주특별시 함평군이 8일 ‘2027년 농어촌 기본소득 시범 사업’ 선정을 기원하는 공직자 결의대회를 열고 사업 선정 의지를 다졌다.

이번 결의대회는 고령화와 인구 감소 등 함평군이 마주한 위기를 극복하고 지역 소멸에 대응하기 위해 공직자들의 농어촌 기본소득 시범 사업 선정 의지를 결집하기 위해 마련했다.

지난 1일 열린 군민 결의대회와 이번 공직자 결의대회 개최를 통해 사업 선정에 대한 지역사회의 공감대를 확산하고 선정 의지를 대내외에 알린다는 계획이다.

결의대회에 참석한 공직자들은 농어촌 기본소득이 인구 감소와 고령화로 어려움을 겪는 농어촌 지역의 생활 안정과 함께 지역 내 소비를 촉진해 지역경제에 활력을 불어넣는 계기가 될 것으로 기대했다.

이들은 또 사업 선정을 위한 부서 간 협업 강화와 주민 홍보, 안내 등 사업 시행에 대비한 분야별 준비에도 최선을 다할 것을 다짐했다.

함평군은 앞으로도 농어촌 기본소득 시범사업 선정을 위해 분야별 추진계획을 구체화하고, 주민과 공직자가 공감대 형성을 지속적으로 확대하는 등 공모 대응에 행정력을 집중할 계획이다.

이남오 함평군수는 “이번 결의대회는 농어촌 기본소득 사업 선정을 위해 공직자 모두가 한마음으로 뜻을 모으는 자리”라며 “군민의 기대에 부응할 수 있도록 모든 공직자가 사업 선정을 위해 행정력을 결집해 주길 바란다”고 말했다.

함평 류지홍 기자
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