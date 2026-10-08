서울Pn

검색

서울 ‘달빛야장’ 6곳 상생협약…주민·상인이 상생

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

외인관광객, 올 1~8월 서울서 7조 썼다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

문화발전부터 경영혁신까지…강동문화재단, 행정안전부

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 강서구, 달빛 아래 전통시장 6곳 릴레이 야

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

LX 한국국토정보공사 순천지사, 순천시 인재육성장학회에 장학기금 전달

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

임직원들 자발적 모은 320만원 전달


  •
LX 한국국토정보공사 순천지사가 순천시 인재육성장학회에 장학금을 전달했다.


LX 한국국토정보공사 순천지사가 8일 순천시청에서 지역 인재 육성과 교육 발전을 위해 순천시 인재육성장학회에 장학기금을 전달했다.

이번에 기탁된 후원금은 총 320만원이다. 지역사회와 상생하고 미래 세대를 응원하고자 임직원들이 자발적으로 마음을 모아 마련했다.

앞서 LX 한국국토정보공사 전남광주지역본부도 지난달 순천시청 사회복지과에 후원금 100만원을 전달하기도 했다.

류경식 순천지사장은 “지역의 미래를 이끌어갈 청소년들이 경제적 어려움 없이 마음껏 꿈을 키우고 설계해 나갈 수 있도록 직원들과 뜻을 모았다”며 “앞으로도 국토정보 전문기관으로서 본연의 업무뿐만 아니라 지역 인재 양성과 소외계층을 위한 다양한 사회공헌활동을 지속해 사회적 책임을 다하겠다”고 말했다.

한편 한국국토정보공사 순천지사는 매년 소외된 이웃을 위한 기부활동을 비롯해 청렴 문화 확산 캠페인, 지역 환경 정화 활동 등 다채로운 사회공헌 프로그램을 꾸준히 이어오고 있다.


순천 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“지방정부·중앙당 잇는 ‘가교’… 막힌 현안 풀겠다

민주당 전국기초단체장協 대표로 선출된 이승로 성북구청장

박운기 구청장 ‘경청의 100일’… 주민 1226명

현장 289회 찾아 서대문 현안 청취

재건축은 당기고 청년정책 현실로… 민선 9기 서초의

AI 등 신성장정책 방향 구체화 전성수 청장 “주민소통 최우선”

현수막 한 장에서 시작된 ‘소확행’…정창수 강북구청

민선 9기 취임 100일 성과 공개

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr