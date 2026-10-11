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함평군 제32대 장영철 부군수 취임

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취임식 없이 군정 현안 파악 등 업무 시작, 기관 단체 방문 등 소통 행보


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장영철 부군수가 8일 대한노인회 함평군지회를 방문하고 있다.


전남광주특별시 함평군 제32대 장영철 부군수가 7일 취임해 본격적인 업무를 시작했다.

장 부군수는 별도의 취임식 없이 지역 현안과 군정 업무 파악 등으로 취임 일정을 진행했다.

취임 이튿날인 8일에는 대한노인회 함평군지회를 방문해 조용무 지회장과 취임 인사를 나누고, 지역 어르신들의 다양한 의견을 청취하며 노인복지 증진을 위한 소통의 시간을 가졌다.

이어 함평군의회와 함평경찰서, 함평소방서, NH농협은행 함평군지부 등 주요 기관과 단체를 차례로 방문해 지역 현안을 공유하고, 군정의 원활한 추진과 지역 발전을 위한 적극적인 협력을 당부했다.

장 부군수는 여수 출신으로 여수고등학교와 순천대학교를 졸업했다.

전남바이오산업진흥원 파견 근무를 비롯해 전남도 총무과장, 기업도시담당관 등 주요 보직을 두루 역임하며 풍부한 행정 경험과 탁월한 리더십, 소통 능력을 인정받았다.

장 부군수는 그동안 주요 조직을 두루 거치며 쌓은 행정 경험과 추진 역량을 바탕으로 민선 9기 함평군 주요 현안 해결에 힘을 보탤 예정이다.

장영철 부군수는 “이남오 군수님을 비롯한 공직자 여러분과 함께 민선 9기 함평 군정의 성공적인 추진을 위해 모든 역량을 다하겠다”며 “군민의 목소리를 세심하게 귀담아듣고, 적극 행정과 소통을 통해 군민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다”고 말했다.

함평 류지홍 기자
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