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경콘진, ‘2026 지커넥션 비즈니스 데이’서 역대 최고 수출 상담

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2026 지커넥션 비즈니스 데이 개최현장. 경콘진 제공


경기콘텐츠진흥원(경콘진)은 지난달 29일부터 30일까지 성남 판교 경기창조경제혁신센터 국제회의장에서 개최한 콘텐츠 전문 수출상담회 ‘2026 지커넥션 비즈니스 데이(2026 G-CONACTION Business Day)’에서 역대 최고의 수출 상담을 했다고 9일 밝혔다.

국내 콘텐츠 기업 53개사와 해외 유망 바이어 14개국 51개사 등 총 104개 기업이 참가한 가운데 총 555건에 달하는 1:1 비즈니스 집중 상담으로 총 9,146만달러 규모의 수출 상담액을 기록했다.

올해 행사는 기존 애니메이션 및 캐릭터 IP 분야 중심에서 문화기술, 출판, 영화·영상 등 다양한 콘텐츠 영역으로 확대해 장르 다변화를 꾀했다.

2018년 첫 문을 연 ‘지커넥션 비즈니스 데이’는 경기도 콘텐츠의 해외 진출을 활성화하고 글로벌 네트워크를 잇는 경기도 대표 B2B 수출상담회 브랜드다. 현재까지 총 9회 개최하며 490개 기업의 해외 비즈니스 상담을 지원했고, 누적 상담액은 약 4억달러에 이른다.

탁용석 경콘진 원장은 “올해 지커넥션 비즈니스 데이는 지원 분야를 종합 콘텐츠 영역으로 확장하면서 셀러와 바이어 모두의 관심도 및 만족도가 매우 높았다”라며, “앞으로도 도내 우수 콘텐츠 기업들이 글로벌 시장에서 실질적인 매출 증대와 네트워크 확대를 이루어낼 수 있도록 지원하겠다”라고 밝혔다.


안승순 기자
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