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성남 도촌야탑역 신설 어렵자 대안 검토

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경제성 0.46 기준 미달…재개발·재건축 연계한 대중교통 개선


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성남시가 9일 도촌동 행정복지센터에서 주민설명회를 열고 도촌야탑역 신설을 위한 사전타당성조사 최종 결과와 향후 대응 방안을 설명하고 있다.
경기 성남시가 수서~광주 복선전철 구간에 추진해 온 도촌야탑역 신설이 경제성 부족으로 사실상 어려워지자 대규모 개발사업과 연계한 대중교통 개선 방안을 대안으로 검토하기로 했다.

10일 성남시에 따르면 시는 전날 도촌동 행정복지센터에서 주민설명회를 열고 도촌야탑역 신설을 위한 사전타당성조사 최종 결과와 향후 대응 방안을 설명했다.

조사 결과 도촌야탑역 신설의 비용 대비 편익(B/C)은 0.46으로 나타났다. 지난 8월 산출된 0.38보다 다소 높아졌지만, 경제성 확보 기준인 1.0에는 크게 못 미쳤다.

시는 역 신설이 어려울 경우에 대비해 정거장 구조물 등을 미리 설치하는 방안도 검토했으나 이 역시 추진이 어렵다는 입장이다.

앞서 시는 2024년 국가철도공단에 장래 역 신설에 대비한 구조물 형식 변경을 제안했지만, 공단은 이 또한 역 신설에 해당해 경제성 확보가 필요하다는 입장을 밝혔다. 관련 중앙부처에서도 같은 취지의 의견을 전달받았다.

이에 따라 시는 도촌야탑역 신설을 대신해 원도심 재개발과 분당 재건축 등 대규모 개발계획에 맞춰 지역 교통 여건을 개선하는 방안을 검토하기로 했다. 주민들의 교통 불편을 줄이기 위한 대중교통 개선 대책을 지속적으로 마련한다는 방침이다.

성남시 관계자는 “도촌야탑역 신설은 주민들의 오랜 숙원사업이지만 경제성과 관련 법규상 기준을 충족하지 못해 추진이 어려워졌다”며 “역 신설과 별개로 지역 개발계획과 연계한 교통개선 방안을 적극 검토하겠다”고 말했다.

한상봉 기자
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